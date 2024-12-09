英超｜兩主帥保命戰 鎚仔迎狼隊博「大」

本輪英超守尾門，由兩支防守近乎崩潰的「難兄難弟」球隊對壘，「鎚仔幫」韋斯咸迎戰狼隊。雙方領隊同受巨大的下台壓力，今場已無退路，一場互相搏搥的入球大戰，勢所難免。(球賽編號FB4965，12月10日04:00開賽)

根據英國外圍莊家列出的最新下一位被炒英超領隊賠率，韋斯咸的盧柏迪古及狼隊的加利奧尼，同列三甲熱門之選。事實上，二人所帶領的球隊，同時英超連敗失8球，帥位岌岌可危；其中今夏接替莫耶斯的西班牙教頭盧柏迪古，豪花逾億英鎊擴軍，原為助「鎚仔幫」更上層樓，再闖歐洲賽。