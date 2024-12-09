英超｜兩主帥保命戰 鎚仔迎狼隊博「大」

本輪英超守尾門，由兩支防守近乎崩潰的「難兄難弟」球隊對壘，「鎚仔幫」韋斯咸迎戰狼隊。雙方領隊同受巨大的下台壓力，今場已無退路，一場互相搏搥的入球大戰，勢所難免。(球賽編號FB4965，12月10日04:00開賽)
根據英國外圍莊家列出的最新下一位被炒英超領隊賠率，韋斯咸的盧柏迪古及狼隊的加利奧尼，同列三甲熱門之選。事實上，二人所帶領的球隊，同時英超連敗失8球，帥位岌岌可危；其中今夏接替莫耶斯的西班牙教頭盧柏迪古，豪花逾億英鎊擴軍，原為助「鎚仔幫」更上層樓，再闖歐洲賽。
安東尼奧車禍 富克洛頂上
可惜事與願違，「鎚仔幫」新兵多數平庸，最慘情是德國箭頭富克洛，由多蒙特加盟後受到傷患困擾，聯賽休戰約3個月才再於上仗後備出場，打亂球隊重建部署。此子上仗聯賽作客1比3敗走李斯特城時，後備出場至補時破蛋；由於另一鋒將米查利安東尼奧剛遇車禍送院，富克洛今場大有機會擔正。球隊中後場球員守強於攻，貴價中堅麥斯基爾文拍圖迪保或馬夫洛柏路斯，同樣不穩；但今場面對全英超守力最差的狼隊，富克洛跟隊長查洛保雲及加納翼鋒古達斯攻堅，誓為主帥保命打翻身戰。
對手狼隊排名更低，繼前仗主場2比4不敵般尼茅夫後；上仗更吞愛華頓4蛋而回，中堅奇治戴臣欠運兩度擺烏龍。主帥加利奧尼爾繼續大膽起用防中隊長勒美拿墮後合組3中堅，試驗失敗，帥位比盧柏迪古更危。陣中鋒將馬菲奧斯根夏其實質素不俗，但既然防守問題短期無法解決，球隊今場或中前場變陣；上仗後備出場的南韓鋒將黃喜燦，以及未有出場的法國攻中比拿加迪，有望在輪換下受重用。狼隊計對上5場聯賽作客不論勝負，全場「總入球」最少開出4球，今場兩軍主帥「生死相搏」，預料會是一場入球騷。
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