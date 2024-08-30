英超｜兵工廠主場「大」戰「海鷗」

英超今輪頭場戲碼亦不弱，兩支開季全勝球隊對戰，阿仙奴明晚主場鬥白禮頓。論實力及一眾主力經驗，「兵工廠」阿仙奴勝一籌，配合對手一眾鋒將季初「著火」的表現；對戰復現朝氣的「海鷗」，兩軍有望合場入球騷(球賽編號FB9916，8月31日19:30開賽)。

「兵工廠」上仗作客以2比0打敗阿士東維拉，能夠力保不失，門將拉也佔首功。賽前好消息是西班牙歐國盃捧功臣美連奴，完成從皇家蘇斯達轉會的手續，周中已投入操練，今場或可候命；至於上陣機會不多的英格蘭前鋒尼基迪亞則過檔水晶宮，加上上仗賽前拉傷鼠蹊的巴西前鋒加比爾捷西斯，仍要缺陣，預料球隊今場沿用上仗勝利陣容出擊。