英超｜兵工廠主場「大」戰「海鷗」

英超今輪頭場戲碼亦不弱，兩支開季全勝球隊對戰，阿仙奴明晚主場鬥白禮頓。論實力及一眾主力經驗，「兵工廠」阿仙奴勝一籌，配合對手一眾鋒將季初「著火」的表現；對戰復現朝氣的「海鷗」，兩軍有望合場入球騷(球賽編號FB9916，8月31日19:30開賽)。
「兵工廠」上仗作客以2比0打敗阿士東維拉，能夠力保不失，門將拉也佔首功。賽前好消息是西班牙歐國盃捧功臣美連奴，完成從皇家蘇斯達轉會的手續，周中已投入操練，今場或可候命；至於上陣機會不多的英格蘭前鋒尼基迪亞則過檔水晶宮，加上上仗賽前拉傷鼠蹊的巴西前鋒加比爾捷西斯，仍要缺陣，預料球隊今場沿用上仗勝利陣容出擊。
球隊前線擁有漸復威力的夏維斯、快馬加比爾馬天尼利及布卡約沙卡，還有後備殺手李安度杜沙特；加上主場一向火力十足，無懼任何對手，但英超最強雙中堅及威廉沙列巴季初未算太穩，只是「金手套」拉也太好，才保住不失，今場面對季初火力最猛的「海鷗」來犯，主隊贏面仍高，但防線受考驗下，今場博「入球」大會較有分頭。
白禮頓踢法進取
白禮頓由少帥賀斯拿接掌帥印，正處蜜月期，上仗英超主場「絕殺」曼聯，踢法進取，進攻變數多；今場倒戈的老牌箭頭韋碧克腳風正順，左翼三占薰傷愈後表現繼續搶鏡，今場將令對手右閘、「倒戈」的賓韋特加倍防範。
貴價中場新兵、由些路迪轉會的奧拉利，在球隊周中英聯盃半力出擊4球大炒甲組卡維尼時，早段被剷傷離場；但一眾「海鷗」主力全保留在今場英超硬撼阿仙奴，加上氣勢正盛，阿仙奴要如上屆聯賽「雙殺」對手兼一球不失，明晚阻力不會小。