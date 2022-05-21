英超︱列斯聯般尼威脅　要英超調查愛華頓財務報告

英超聯將在明日(22日)煞科，除了關係聯賽冠軍曼城與利物浦之爭之外，護級的般尼與列斯聯亦要為能否留在英超而努力。不過兩支爭取護級的球隊，在賽前先有一致的共識，就是威脅以法律途徑，要求英超聯賽會向愛華頓過去數年的財政報告作出調查。

般尼與列斯聯明日將分別對上紐卡素以及賓福特，以爭取來季可能留在英超。不過兩隊在上星期就已經不約而同，去信英超賽會，指愛華頓在最新一期的財政報告顯示，球隊在2020至21年球季，虧損達1.209億英鎊（約11.85億港元），而他們過去3個球季，更是累計虧損3.72億英鎊（約36.46億港元）。根據英超的財務穩定條例,只容許球會在3個球季虧損1.05億英鎊（約10.29億港元），這意味兩隊認為愛華頓已違反有關條例，需作出懲處。

虧損明顯較同規模球會多

然而愛華頓曾經表示，球隊過去兩季有1.7億英鎊（約16.66億港元）的虧損來自疫情，應獲賽會同意豁免，然而有關數字令部分球會覺得驚訝，因為這與同規模的球會顯然不同。其中，紐卡素指過去兩年因疫情虧損為4,000萬英鎊（約3.92億港元），阿士東維拉則有5,600萬英鎊（約5.48港元）。

雖然愛華頓認為，有信心可以正式地與賽會合作澄清有關財政問題，但是般尼與列斯就希望由獨立的委員會評估愛華頓的財政狀況。愛華頓周中在聯賽反勝水晶宮之後，球隊提前一輪確定護級成功。但若然違反財務穩定條例，賽會有機會對球隊作出扣分處分。