英超｜利物浦主場保爭標一線希望　熱刺4連敗（附比賽精華）

熱刺在英超聯賽再逢敗績，作客晏菲路在一度落後4球之下，以2:4不敵利物浦，聯賽已經連輸4場，在爭取歐洲賽席位出現暗湧。而紅軍贏波之後，仍以78分，落後榜首的阿仙奴5分，餘下兩場聯賽在數字上仍有爭標機會，只是要阿仙奴與曼城餘下都要落敗。
作為領隊高普（Jurgen Klopp）的最後倒數，利物浦主場對熱刺在數字上仍有爭標機會。結果是穆罕默德沙拿（Mohamed Salah）在16分鐘接應加普（Cody Gakpo）傳中頂入，率先為紅軍攻破大門，而安德魯羅拔臣（Andy Robertson）在完半場前再下一城，令紅軍半場領先2:0。
熱刺下半場追兩球
有兩球在手的利物浦，下半場繼續有加普及哈維艾利洛（Harvey Elliott）在50及59分鐘建功，令主場的紅軍拉開到4:0的差距。頹兵的熱刺雖然有李察利臣（Richarlison）及孫興民分別追回一球，但熱刺仍要輸2:4，在聯賽已連輸到4場。
利物浦目前在聯賽有78分，在餘下兩輪聯賽上僅餘數字上爭標的機會，因為阿仙奴有83分，而曼城就有82分，兼少打紅軍一場。至於熱刺雖然以60分排第5，但與第7的車路士及第8的曼聯僅差6分，在餘下3輪雖然有兩場是對護級的般尼及降班的錫菲聯，不過仍有一場要鬥曼城，在保住歐洲賽資格仍會受到威脅。