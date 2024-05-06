英超｜利物浦主場保爭標一線希望　熱刺4連敗（附比賽精華）

熱刺在英超聯賽再逢敗績，作客晏菲路在一度落後4球之下，以2:4不敵利物浦，聯賽已經連輸4場，在爭取歐洲賽席位出現暗湧。而紅軍贏波之後，仍以78分，落後榜首的阿仙奴5分，餘下兩場聯賽在數字上仍有爭標機會，只是要阿仙奴與曼城餘下都要落敗。

作為領隊高普（Jurgen Klopp）的最後倒數，利物浦主場對熱刺在數字上仍有爭標機會。結果是穆罕默德沙拿（Mohamed Salah）在16分鐘接應加普（Cody Gakpo）傳中頂入，率先為紅軍攻破大門，而安德魯羅拔臣（Andy Robertson）在完半場前再下一城，令紅軍半場領先2:0。