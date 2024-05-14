英超｜利物浦作客阿士東維拉　賽和3:3「雙輸」（附比賽精華）

英超第3的利物浦作客第4的阿士東維拉，紅軍在領先兩球之下，最終被維拉迫和3:3，兩隊齊齊失分。利物浦因此確定無法爭奪聯賽冠軍，而維拉亦未能鎖定聯賽前4的歐聯資格。
兩支球隊在賽前仍然各有贏波的需要，利物浦雖然只餘下數字上的爭標可能，但仍然希望可以贏波保持最後的機會。而維拉在今場贏波就可以鎖定聯賽前4的位置，來季取得歐聯的資格。不過領先的仍是作客的利物浦，維拉門將達米安馬天尼斯（Emiliano Martinez）將哈維艾利洛（Harvey Elliott）的傳中拍入網，2分鐘維拉落後。然而泰利文斯（Youri Tielemans）在12分鐘就為維拉追平。只是23分鐘，加普（Cody Gakpo）接應隊友的地波傳中，門前掃入空門。半場紅軍領先2:1。
下半場仍是利物浦先取得入球，查洛爾昆沙（Jarell Quansah）接應罰球頂遠柱入網，換邊僅3分鐘紅軍拉開3:1。可是維拉縱然有奧尼屈堅斯（Ollie Watkins）的入球被判「詐糊」，但祖漢杜蘭（Jhon Duran）在85分鐘禁區頂射入，為主隊追近。3分鐘後這位後備上陣的射手再把握隊友直線笠入，令維拉追平3:3。最後雙方再無入球，以3:3完場。
熱刺仍有機會爭取歐聯資格
維拉未能贏波，能否取得前4仍要看第5位的熱刺對曼城的戰果，同時也令熱刺更有欲望去擊敗曼城阻止對方贏得聯賽以為自己爭取來季歐聯的機會。至於利物浦失分，就確定球隊無法為季尾離隊的主帥高普（Jurgen Klopp）爭取最後的英超錦標。