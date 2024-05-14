英超｜利物浦作客阿士東維拉　賽和3:3「雙輸」（附比賽精華）

英超第3的利物浦作客第4的阿士東維拉，紅軍在領先兩球之下，最終被維拉迫和3:3，兩隊齊齊失分。利物浦因此確定無法爭奪聯賽冠軍，而維拉亦未能鎖定聯賽前4的歐聯資格。

兩支球隊在賽前仍然各有贏波的需要，利物浦雖然只餘下數字上的爭標可能，但仍然希望可以贏波保持最後的機會。而維拉在今場贏波就可以鎖定聯賽前4的位置，來季取得歐聯的資格。不過領先的仍是作客的利物浦，維拉門將達米安馬天尼斯（Emiliano Martinez）將哈維艾利洛（Harvey Elliott）的傳中拍入網，2分鐘維拉落後。然而泰利文斯（Youri Tielemans）在12分鐘就為維拉追平。只是23分鐘，加普（Cody Gakpo）接應隊友的地波傳中，門前掃入空門。半場紅軍領先2:1。