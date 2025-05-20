英超｜利物浦兩度領先負白禮頓　沙拿400場上陣仍差1球平單季紀錄

英超冠軍的利物浦，在作客白禮頓卻遇滑鐵盧，球隊在兩度領先之下，卻被白禮頓反敗為勝以3:2贏波，同時也為他們保持歐洲賽的機會。而紅軍的主將穆罕默德沙拿（Mohamed Salah）雖然第400次為利物浦上陣，不過他仍欠1個入球或助攻，才能追平舒利亞（Alan Shearer）以及高爾（Andy Cole）的單季47個入球貢獻紀錄。

早已拿下聯賽冠軍，作客的利物浦今場收起將離隊的阿歷山大阿諾特（Trent Alexander-Arnold），球隊在9分鐘先由哈維艾利洛（Harvey Elilott），接應代揩阿諾特上陣的干拿巴特利（Conor Bradley）底線傳中，近門撞入領先。然而白禮頓的艾耶利（Yasin Ayari）在32分鐘為球隊扳平，不過蘇保斯拉爾（Dominik Szoboszlai）上半場的補時，在禁區右路笠射為紅軍半場領先2:1。然而換邊後海鷗在69分鐘先由三笘薰禁區把握機會補中，為球隊再次追平利物浦。之後軒舒活特（Jack Hinshelwood）再於85分鐘把握隊友的地波傳中，門前撞入，令白禮頓以3:2反勝。