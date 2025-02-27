英超｜利物浦兩球破紐卡素帶開13分　阿仙奴悶和諾定咸森林爭標機會微

雖然領隊的史洛治（Arne Slot）開始兩場的停賽，不過利物浦仍在周中的聯賽以2:0擊敗紐卡素。而由於同日爭標對手的阿仙奴只能與諾定咸森林賽和0:0，令紅軍榜首優勢拉開13分，但多打一場，爭取再奪英超冠軍又近一步。 因為在打吡戰被球證罰下，史洛治的兩場停賽令展開。不過紅軍還是在主場搶佔先機，蘇保斯拉爾（Dominik Szoboszlai）接應路爾斯戴亞斯（Luis Diaz）橫傳，禁區中路起腳射入，在11分鐘就為利物浦打開紀錄。紅軍其實都有多次的機會，只是未能命中目標，半場利物浦一球領先。

換邊後仍是主隊的利物浦控制比賽，更在63分鐘，由阿歷斯麥亞里士打（Alexis Mac Allister）策動攻勢，他傳給穆罕默德沙拿（Mohamed Salah）入禁區後，沙拿回傳禁區內的麥亞里士打射遠柱大位入網，紅軍領先至兩球。兩球的優勢，利物浦之後仍有沙拿及加普（Cody Gakpo）等攻門，但未能增添比數，但足夠利物浦全取3分。 史洛治：先考慮歐聯對PSG 史洛治賽後表示：「最令我深刻的是這是我們最後15場（英超）中的第5場，之前4場我們都不輕鬆。對愛華頓大家都知有多激情，然後狼隊，還有兩場困難的作客比賽，對維拉及曼城，都展示出我們的打法。面對如紐卡素這麼好的一支球隊，我們沒有錯過任何機會，這要向球員作出致意。」對於球隊爭標的機會，史洛治就先放下：「我不知道，因為我沒有在想這方面。我已經在思考對巴黎聖日耳門。我主要專注在聖日耳門，我已忘記聯賽榜了。從現在就忘記英超，直到我們再對修咸頓，或是當我們打完對聖日耳門的歐聯，就再開始思考英超。」

阿迪達：我們欠最後一腳 利物浦爭標的最大對手阿仙奴，在另一場比賽作客就與今季黑馬的森林打成0:0。領隊的阿迪達（Mikel Arteta）雖然賽後口中仍未放棄，不過球隊與利物浦已拉開13分距離，雖然打少一場，餘下仍有11場比賽。阿迪達表示：「這與一星期前，兩星期前及三個月前都一樣。唯一我們可以做的事是贏下我們的比賽，看看可以得到多少的分數。我們在這比賽掉了2分，這是痛楚的。這感覺固然不會好，因為我們是要去贏，然而我們都展出我們多渴望取勝和嘗試取勝的慾望，這是無可置疑的。」 他續指：「我們主導了比賽，我們嘗試了很多不同方法。我們雖然堅定，但缺乏火花，缺少了那種在優秀組織下的最後一腳。我們需要創造更多中目標的射門。」