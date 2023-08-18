英超｜利物浦前鋒祖達球場內外另一面 打機與踢波並重的「世一」｜王肯尼專欄

在利物浦Kirkby的AXA 訓練基地入口旁邊有一個超大型電視屏幕，經常播放著Sky Sports的足球新聞，利物浦球員有時會在片段中看到自己上鏡。祖達（Jota）也不例外，但他坦言至今仍對看到自己在電視出現感覺奇怪。在場內他表現平靜且帶有自信，場外當他重看自己的比賽精華時他顯得相對低調。 即便如此，祖達有一點可說是世界第一無人能及：大概他是世上唯一一位在電競遊戲世界和現實世界俱在歐聯出過場的職業足球員，他也是FIFA 23的高手，有資格參加PS5的eChampions League。無論是穿上波砵或是拿起手掣，他都是精英分子。在2021年2月他在加盟利物浦首季養傷期間曾在FIFA Ultimate Team創下30場不敗記錄，這為他帶來在FUT Champions排行榜排名第一。

現在祖達更創立了自己的eSports電競團隊，起初以他名字命名，最近祖達跟一家杜拜的遊戲公司Galaxy Racer簽約合作，並重新改名為Luna Galaxy(Luna是他其中一隻心愛狗狗的名字)。9月將有一隻新遊戲EA SPORTS FC推出，祖達對此已急不及待，因為如你是當中其中一位足球員，你可向EA Sports特別要求「藍卡」而提升能力值至99/100。祖達是唯一一位達到此里程碑的玩家，有時祖達打機輕鬆贏波會使對手「灰爆」棄game，但當見到這個打機對手有藍卡便知道他真實球員的身份，這反令對方有點動力完成整個比賽遊戲，即使有時輸到12–0都好。但祖達打機刻意「改造」自己為中場不讓自己入波，以掩飾自己的身份不讓對方知道自己是「真•祖達」。

Ferreira青訓學院年代他是名中場。他回想也許當年這段經歷培養了他對戰術的理解能力和接應傳球的習慣，他也有感打機幫助到他在真實環境閱讀球賽，反之也一樣。他的電競隊友有時不大理解他打機的做法，祖達解釋這是緣於他對現實比賽的洞察力。在他而言每場波都是一本open book，即使只是虛擬遊戲世界也能有不少戰術元素，如你能讀懂當中奧妙有助於理解球賽本身。 在電光火石間分析球賽的能力是祖達踢波的特別之處。就以上季完場前絕殺熱刺的入波為例，當艾利臣在後場大腳斬上前場，盧卡斯摩拉把球控下那一刻，祖達已預計到他有機會第一時間回傳給龍門洛里斯，於是他第一時間向前撲上截得皮球再大步推射入致勝球。 「時機對進攻球員十分關鍵，假若你能預測到下一秒的走勢，你就有機會掌握先機。」

祖達加盟利物浦至今三個球季射入41球，其中右腳射入佔最多有19球，左腳12球，10球頭鎚。對熱刺的致勝球是用較少用的左腳射入，祖達分享這就是不可預測性(unpredictable)，一方面他預測自己下一步如何做決定，另一方面對手卻不能預測他的動作，令防守他加添難度。另一例子是他之前在狼隊從未試過在英超用頭槌入波，在利物浦卻已頂入10球，只有哈利簡尼比他更多，他的身高也不是很突出(1.78m)，這再次證明祖達持續改變的特性。

論到他在利物浦最喜愛的入波，祖達毫無懸念不作他選：今年4月在晏菲路對森林他球不著地近門抽入。這球祖達接應羅拔臣開出的自由球，他在禁區內用心口控定再大腿的多一下，然後立即轉身左腳勁抽入網。這球隨了見到祖達的功架，他利用干拿迪的單檔掩護也值得一提。祖達分享道他本來一控定波立即抽射，但心口控球不在最理想位置，於是他立即調整用大腿控多一下才抽射，幸好對手也沒預料到這下出腳稍遲未能完封射門。