英超｜利物浦勇征般尼茅夫 搶前4爭持激烈

全面回勇的利物浦，在香港時間明晚英超早場南征般尼茅夫，誓要全取3分，繼續跟熱刺及紐卡素搶前四，爭來屆歐聯一席位。

利物浦上月曾在聯賽大敗狼隊，歐聯則主場2比5慘負皇家馬德里；但自上月中谷底反彈，上仗更令人震驚地以7比0大炒原本勢勁的「三哥」曼聯，近5場英超4勝1和兼一球不失，是紅軍開季以來最強走勢。利物浦目前回升第5位，僅比多賽1場的第4位熱刺少3分，並領先少賽一場的紐卡素1分。三強排位「叮噹馬頭」，季尾爭逐前4位置，競爭變白熱化。

紅軍近期風頭躉必是埃及球星穆罕默德沙拿，此子在「雙紅會」交出1入波2助攻，不但在英超累積129球，壓過紅軍名宿科拿，成為該隊英超新入球王；加上他兩位在今屆先後加盟的前鋒拍檔達雲紐尼斯及加普，上仗各自梅開二度，前線三叉戟漸見霸氣。防線又有隊長中堅華基爾雲迪積克(VVD)鎮守，今場作客包尾的般尼茅夫，紅軍眾將定必信心滿滿。

不過紅軍今屆先後作客兩支升班馬富咸及諾定咸森林，只錄得1和1負，隊長VVD今場賽前亦說：「這會是艱難，中午12:30開波，球場細小……我們有信心，但要保持謙卑及準備就緒。」