英超｜利物浦十人應戰反勝紐卡素 紐尼斯連入兩球 高普半場豪言振士氣（附比賽精華）

利物浦達雲紐尼斯(Darwin Nunez)最後階段連入兩球，為雲迪積克紅牌後、大部份時間十人的利物浦隊作客以2︰1絕地反勝紐卡素。利物浦主帥高普半場時在更衣室發表豪言，成為反勝原因。

利物浦28分鐘起少踢一人

利物浦在這場英超大部分時間都被主隊紐卡素壓著打，只有40%控球率，9次起腳遠少於紐卡素23次。第25分鐘紐卡素翼鋒哥頓把握阿歷山大阿諾特（Trent Alexander-Arnold）的失誤單刀先開紀錄。不久，利物浦隊長雲迪積克因撞跌伊沙克領紅牌，被罰離場，利物浦28分鐘起少踢一人。利物浦門將艾利臣在上半場神救，將阿米朗的射門拍到門柱再救出，令利物浦半場僅以一球落後。阿米朗下半場切入中路再次射中柱彈出，然後利物浦烏拉圭前鋒紐尼斯入替，改變了戰局。

紐尼斯81分鐘時把握紐卡素後衛博文犯錯，半單刀窄位射入死球為利物浦扳平，在補時3分鐘，紐尼斯接應沙拿妙傳，在相似角度再射入，為利物浦以2︰1絕殺紐卡素。事實上紐卡素不無拉開紀錄的機會，但班尼斯入替後沒有傳中予威爾遜，加上阿米朗兩度中柱埋下失分的危機。