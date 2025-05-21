英超｜利物浦半價賣紐尼斯　歐洲沙特球會虎視眈眈

當利物浦於2022年夏天以破球會紀錄的8,500萬英鎊從賓菲加簽入達雲紐尼斯（Darwin Nunez），外界對這名火爆的烏拉圭射手寄予厚望，期望他成為紅軍鋒線上的下一位旗幟人物。然而將近兩季過去，他在2024至25年球季的45場比賽中僅交出7球7助攻的成績，令人失望，利物浦與他之間的故事或已接近終章。 現年25歲的達雲紐尼斯，曾被前主帥高普視為進攻中樞，現時卻在史洛治（Arne Slot）治下愈發邊緣化。據報，紅軍有意為這宗史上最貴收購止蝕，已吸引來自歐洲及沙特方面的強烈關注，拿玻里與沙特職業聯賽俱樂部正積極籌備於今夏出手。

沙地薪金成關鍵 根據《Calciomercato》的報道，拿玻里體育總監Giovanni Manna已多次與紐尼斯的代表接觸。最初他只是球會視作里爾前鋒約拿芬大衛（Jonathan David）的後備方案，但由於後者轉會機會減少，紐尼斯如今反而變成更具吸引力的選項。 雖然紐尼斯對拿玻里的報價感到興趣，但據指沙特職業聯賽的邀約更具誘惑力。在財政條件與潛在薪酬方面具壓倒性優勢。

早前《TEAMtalk》亦有報道：「紐尼斯門前表現起伏不定，令其晏菲路未來產生疑問，球會對出售持開放態度。」現時紅軍正考慮一份「附帶2026年買斷條款的外借協議」。若成事，轉會費或落在約3,400萬至3,800萬英鎊之間，意味紅軍要蝕起碼一半。 紐尼斯2028年約滿 雖然紐尼斯與利物浦的合約至2028年才屆滿，但除非狀態及定位出現戲劇性逆轉，否則他恐難在馬西塞特待到合約期滿。這名曾被視為「值得一博」的收購，如今似乎注定成為紅軍近年最昂貴的失誤之一。 作者：One Football 原文刊登於 Yahoo 體育