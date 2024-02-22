英超｜利物浦半場落後盧頓　下半場連入四粒反勝（附比賽精華）

飽受傷兵困擾的利物浦，在下周日（25日）聯賽盃決賽面對車路士前，周三（21日）先要在英超的獨腳戲主場對盧頓。球隊上半場被對手先開紀錄而落後，不過下半場連入4球，最終以4:1反勝對手，在聯賽榜首拉開4分，但較曼城多打一場。
紅軍近期受傷兵問題的困擾，而且之後還有聯賽盃的決賽。面對近況其實不弱的護級份子盧頓，上半場先失守，奧賓尼（Chiedozie Ogbene）在尾柱把握隊友的射門被基利靴（Caoimhin Kelleher）擋到不遠下補中，在12分鐘取得領先。紅軍之後雖然強攻，但仍未能追平，半場以1球落後。
聯賽拉開至4分距離
然而換邊後，利物浦向盧頓進行大反撲。先是隊長的華基爾雲達積克（Virgil van Dijk）接應角球頂入，在56分鐘追平。阿歷斯麥亞里士打（Alexis Mac Allister）在2分鐘後再送出另一個助攻，在禁區快腳傳中，由加普（Cody Gakpo）前柱頭槌頂入，迅速取得反先。路爾斯戴亞斯（Luis Diaz）在71分鐘利用個人技術，扣過對手再起腳，令紅軍拉開至3:1。加上哈維艾利洛（Harvey Elliott）在90分鐘把握對手的解圍不遠，禁區頂彎入，令利物浦以4:1大勝。
贏波後，紅軍以60分在聯賽榜首拉開至4分的差距，但比次席的曼城多打一場。