英超｜利物浦半場落後盧頓　下半場連入四粒反勝（附比賽精華）

飽受傷兵困擾的利物浦，在下周日（25日）聯賽盃決賽面對車路士前，周三（21日）先要在英超的獨腳戲主場對盧頓。球隊上半場被對手先開紀錄而落後，不過下半場連入4球，最終以4:1反勝對手，在聯賽榜首拉開4分，但較曼城多打一場。

紅軍近期受傷兵問題的困擾，而且之後還有聯賽盃的決賽。面對近況其實不弱的護級份子盧頓，上半場先失守，奧賓尼（Chiedozie Ogbene）在尾柱把握隊友的射門被基利靴（Caoimhin Kelleher）擋到不遠下補中，在12分鐘取得領先。紅軍之後雖然強攻，但仍未能追平，半場以1球落後。