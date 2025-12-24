英超｜利物浦史洛治批雲迪尹攔截魯莽　伊沙克料休養數月

利物浦的天價前鋒阿歷山大伊沙克（Alexander Isak），在聯賽對熱刺入波後受重創受傷，雖然已完成手術，不過主帥的史洛治（Arne Slot）表示這位瑞典射手需要休養多個月。他又批評對手的雲迪尹（Micky van de Ven）攔截魯莽，必然令對手重傷。

伊沙克在上周末的聯賽為紅軍射入致勝，不過因為雲迪尹的遲來攔截令伊沙克重傷被換出，利物浦周一（22日）表示伊沙克已完成手術，領隊史洛治在賽前記者會上回應事件：「這將是一個很長的傷勢，需要數個月。這對他來說以及從結果而言，對我們也是非常失望的。」他又指：「我們隊中大多數傷病都與過度訓練無關。看看阿歷山大的傷病，就跟球員過度訓練沒有關係，遠藤航的情況也是如此。當然，會有1至2個是因為過度訓練，像加普（Cody Gakpo）的肌肉與祖高美斯（Joe Gomez）。」