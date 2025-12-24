英超｜利物浦史洛治批雲迪尹攔截魯莽　伊沙克料休養數月

利物浦的天價前鋒阿歷山大伊沙克（Alexander Isak），在聯賽對熱刺入波後受重創受傷，雖然已完成手術，不過主帥的史洛治（Arne Slot）表示這位瑞典射手需要休養多個月。他又批評對手的雲迪尹（Micky van de Ven）攔截魯莽，必然令對手重傷。
伊沙克在上周末的聯賽為紅軍射入致勝，不過因為雲迪尹的遲來攔截令伊沙克重傷被換出，利物浦周一（22日）表示伊沙克已完成手術，領隊史洛治在賽前記者會上回應事件：「這將是一個很長的傷勢，需要數個月。這對他來說以及從結果而言，對我們也是非常失望的。」他又指：「我們隊中大多數傷病都與過度訓練無關。看看阿歷山大的傷病，就跟球員過度訓練沒有關係，遠藤航的情況也是如此。當然，會有1至2個是因為過度訓練，像加普（Cody Gakpo）的肌肉與祖高美斯（Joe Gomez）。」
被問到對於雲迪尹的攔截，他指：「是的，這是魯莽的攔截。我就過很多次，沙維西蒙斯（Xavi Simons）的攔截，在我看來是無心的。我不認為這樣的攔截會造成受傷。不過雲迪尹的攔截，你做10次，有10次都會有機會對球員造成嚴重受傷。」對於伊沙克會否在今季仍有機會上陣，史洛治表示：「是的。當你加入一支新球會，總是充滿興奮。你想立刻展現出自己的所有能力，但對他來說，這根本不可能。也許沒人能理解，但如果你已經3、4個月沒有進行高強度的訓練，卻要在這個聯賽踢球……在這個聯賽裡，你必須保持最佳狀態才能影響比賽。我們花了幾個月的時間才把他帶到這裡。我們一直都知道他需要時間恢復，所以他現在受傷真是太不幸。我們都看到了，從他對陣韋斯咸的入球和這場的入球來看，他越來越接近上賽季在紐卡素時的水平。」