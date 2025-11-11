熱門搜尋:
體育
2025-11-11 10:40:00

英超｜利物浦右路防守弱被強攻 沙拿少回防協助巴特利？

利物浦上月作客史丹福橋以1比3不敵車路士後，藍軍後衛古古列拿（Marc Cucurella）賽後直言，球隊在戰術上「刻意針對利物浦的右路」，暗示由於沙拿（Mohamed Salah）總是隨時準備進攻，因此該區域容易出現空檔。

這並非偶然現象。近八場英超比賽中，利物浦的對手都明顯偏向從左路（即利物浦的右路）發動進攻，而非中路或另一側。

43%攻勢集中利物浦右路

實際數據顯示，自九月初以來，利物浦在英超的對手有高達43%的進攻從右路發起，遠高於從左路的31%與中路的26%。

過去，利物浦前右閘阿歷山大阿諾特（Trent Alexander-Arnold）時常被認為是防守環節的潛在弱點；但如今他已轉投皇家馬德里，問題似乎更像是整體結構性的漏洞，而非單一球員表現。

現任右閘干拿巴特利（Conor Bradley）在過去七場聯賽均正選上陣，上周對皇家馬德里時表現出色，成功凍結雲尼斯奧斯祖利亞（Vinicius Junior）；然而到了周日面對曼城翼鋒杜古（Jeremy Doku）時，他就明顯吃力得多。

費林邦防守力有限

利物浦今夏簽入荷蘭翼衛謝利美費林邦（Jeremie Frimpong），但他自首輪聯賽後因腿筋受傷一直未能再出場。即便康復重返賽場，這位攻擊性強的球員在防守端未必能為球隊帶來更多保障，畢竟他在利華古遜最後兩季主要擔任翼衛角色。

若主帥史洛治（Arne Slot）希望穩固右路防線，干拿巴特利顯然需要更多掩護。最直接的做法，也許是要求沙拿更積極回防。

否則，面對強敵時，或許需要在右路前方安排一名防守意識更強的球員，避免經驗尚淺的干拿巴特利過於孤立無援。

翻譯自BBC Sports

原文刊登於 Yahoo 體育

