英超｜利物浦右路防守弱被強攻 沙拿少回防協助巴特利？

利物浦上月作客史丹福橋以1比3不敵車路士後，藍軍後衛古古列拿（Marc Cucurella）賽後直言，球隊在戰術上「刻意針對利物浦的右路」，暗示由於沙拿（Mohamed Salah）總是隨時準備進攻，因此該區域容易出現空檔。

這並非偶然現象。近八場英超比賽中，利物浦的對手都明顯偏向從左路（即利物浦的右路）發動進攻，而非中路或另一側。

43%攻勢集中利物浦右路

實際數據顯示，自九月初以來，利物浦在英超的對手有高達43%的進攻從右路發起，遠高於從左路的31%與中路的26%。