英超｜利物浦名宿謝拉特指沙拿有錯　沙特阿拉伯聯賽代表確認多支球隊有興趣

利物浦主將的穆罕默德沙拿（Mohamed Salah）在上周聯賽後，對媒體表達不滿的事件，已令他被剔出大軍名單。前利物浦隊長的謝拉特（Steven Gerrard）在節目中直指沙拿賽後的說法是錯誤的，他應與領隊的史洛治（Arne Slot）直接溝通。而沙特阿拉伯聯賽方面，就承認有球會一直對沙拿感興趣。

謝拉特在出席TNT Sports的節目上，談論了沙拿的問題，他表示：「他明顯是對沒能上陣覺得失望，對此我是尊重他的想法。他明顯是想要幫助球隊，這我也尊重。但是關於他指被『出賣』的說法，這是錯誤的。這需要調整一下說法，並與領隊好好溝通。這時候需要華基爾雲迪積克（Virgil van Dijk）出來『我們如何解決這問題』，這不只是對球會有好處，也為了球隊及球迷。」謝拉特提到以前的往事：「我見過這種情況，也親身經歷過，蘇亞雷斯（Luis Suarez）和班頓羅渣士（Brendan Rodgers）當面對質。我自己也經歷過。在對曼聯的比賽中，我只用了30秒發表類似沙拿的言論，結果被罰下場。」