英超｜利物浦名宿謝拉特指沙拿有錯　沙特阿拉伯聯賽代表確認多支球隊有興趣

利物浦主將的穆罕默德沙拿（Mohamed Salah）在上周聯賽後，對媒體表達不滿的事件，已令他被剔出大軍名單。前利物浦隊長的謝拉特（Steven Gerrard）在節目中直指沙拿賽後的說法是錯誤的，他應與領隊的史洛治（Arne Slot）直接溝通。而沙特阿拉伯聯賽方面，就承認有球會一直對沙拿感興趣。
謝拉特在出席TNT Sports的節目上，談論了沙拿的問題，他表示：「他明顯是對沒能上陣覺得失望，對此我是尊重他的想法。他明顯是想要幫助球隊，這我也尊重。但是關於他指被『出賣』的說法，這是錯誤的。這需要調整一下說法，並與領隊好好溝通。這時候需要華基爾雲迪積克（Virgil van Dijk）出來『我們如何解決這問題』，這不只是對球會有好處，也為了球隊及球迷。」謝拉特提到以前的往事：「我見過這種情況，也親身經歷過，蘇亞雷斯（Luis Suarez）和班頓羅渣士（Brendan Rodgers）當面對質。我自己也經歷過。在對曼聯的比賽中，我只用了30秒發表類似沙拿的言論，結果被罰下場。」
謝拉特稱隊長要從中調停
他指：「所以沒有人是完美，我們作為球員都有失控過的時候，有時候因為情緒而做出這種事。我想是時候冷靜一下，穆應該說：『我不應該這樣說，我不可能不該說這些，當時因為有點情緒而輕率了。』到頭來，利物浦仍是需要沙拿有好表現以及入球，因為他是最好的球員，最好的射手，他會幫助球隊走出困境。如果這樣發展，會比我們現在看到和知道的更好。」而另一位前利物浦名將的加歷查（Jamie Carragher）也為日前指沙拿的言論是「羞恥」而向沙拿致歉。
然而沙拿轉投沙特的傳言甚囂塵上，沙特聯賽的總裁穆哈比爾（Omar Mugharbel）在利雅德舉行的世界足球論壇提名沙拿：「沙拿一直受沙特聯賽的歡迎，不過這是由球會與球員進行討論的事。當然，沙拿是他們的目標之一。」在2023年就已曾傳出，伊蒂哈德開出1.5億英鎊轉會費收購沙拿，然而也有沙特球會表示對沙拿沒興趣，艾科魯特的主席夏貝治（Ben Harburg）指沙拿不適合球隊，並認為皇家馬德里的雲尼斯奧斯祖利亞（Vinicius Junior）更好。
"At the end of the day, Liverpool football club need Mo Salah back playing well"— Football on TNT Sports (@footballontnt) December 10, 2025
Steven Gerrard gives his take on Mo Salah's comments and his current situation at Liverpool 🗣️ pic.twitter.com/SGMcBV0jPV