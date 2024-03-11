英超｜利物浦和曼城得失球不及阿仙奴居次 高普不滿不獲杜古走甩12碼

英超周日大戰，利物浦主場迎戰曼城，兩隊最終賽和1:1，失分的利物浦造就阿仙奴，以較佳得失球差升上榜首。 曼城23分鐘靠角球攻勢先開紀錄，史東斯接應乖巧掃入。換邊後，利物浦的紐尼斯在禁區被對方門將踢跌，球證直指12碼，麥卡里士打操刀射入，紅軍50分鐘扳平1:1。

The ball hits macca’ chest first… doku touches it to move the ball upwards lmao🤣 pic.twitter.com/7E3G7eSgQX — Isaac (@Endo_szn) March 10, 2024

高普︰應判12碼 兩隊最終各得1分。利物浦與阿仙奴28戰同得64分，阿仙奴以較佳得失球差升上榜首，曼城1分落後排第3。曼城翼鋒杜古在完場前禁區內疑似踢中利物浦中場阿歷斯麥亞里士打（Alexis Mac Allister），球證未有判罰12碼，令利物浦主帥高普氣結︰「明顯應該判12碼，地球上所有踢足球的人都應有相同睇法。就算不是禁區內，這情況出現在球場其他位置，也應判罰及給予黃牌。」