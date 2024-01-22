英超｜利物浦四球輕取般尼茅夫　錫菲聯迫和韋斯咸創最遲入球紀錄（附比賽精華）

利物浦延續榜首優勢，在穆罕默德沙拿（Mohamed Salah）缺陣下，達雲紐尼斯（Darwin Nunez）及迪亞高祖達（Diogo Jota）各自梅開二度，協助紅軍以4:0作客擊敗般尼茅夫。至於榜尾的錫菲聯，在補時第13分鐘射入12碼，以2:2迫和韋斯咸，同時創下英超史上最遲的入球。
雖然埃及在非洲國家盃提早出局，不過沙拿因傷，即使返回英國依然未能上陣。紅軍上半場與主場的般尼茅夫不過踢平0:0。可是換邊不過4分鐘，紐尼斯接應祖達的直線，禁區內瞄遠柱輕鬆射入，令紅軍取得領先。之後祖達在70分鐘再由加普（Cody Gakpo）的傳球，禁區窄位射近柱。他9分鐘後在禁區內起腳「撻Q」，不過他及時先找到皮球，上前補射，令利物浦拉開3:0。紐尼斯在補時再接應隊友傳中，快腳撞入，令紅軍以4:0擊敗般尼茅夫，聯賽榜與曼城有5分差距。
錫菲聯補時13分鐘12碼追平
至於榜尾的錫菲聯又取得分數，球隊上半場28分鐘被韋斯咸的哥尼特（Maxwel Cornet）門前補中開紀錄。不過錫菲聯在44分鐘由比尼頓（Ben Brereton Diaz）搶先一步補射入網，半場雙方踢成1:1。不過主隊在79分鐘輸12碼，韋斯咸由禾特普斯（James Ward-Prowse）操刀射入，再度領先至2:1。兩隊補時各有球員被逐，令比賽的補時大幅延長。到補時13分鐘，鎚仔幫被指禁區內犯規，麥般尼（Oli McBurnie）為錫菲聯追平，最終雙方2:2打成平手。