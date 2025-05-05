利物浦重奪英超冠軍，靠的是一班核心球員的高水準發揮。不過慶祝之外，目光很快轉向未來。並非每位球員都在史洛治（Arne Slot）麾下擔當重要角色，因此球會今夏預計將對陣容進行調整與升級。
部分球員因出場機會不足、位置競爭激烈或自身職業規劃等原因，未來充滿變數。以下是今夏有機會離開的七名利物浦球員：
基利靴尋找正選機會
基利靴（Caoimhin Kelleher）再次證明自己是艾利臣（Alisson Becker）可靠的副手，今季各項賽事上陣20次，包括英聯盃決賽對紐卡素一役。
雖然基拿表現出色，但26歲的他始終難以穩定擔任正選門將，過去數個轉會窗已有離隊傳聞，今夏可能終於成行。
隨着利物浦早前簽入馬馬達舒維尼（Giorgi Mamardashvili）並外借至華倫西亞，下季回歸後將進一步壓縮基利靴的上陣機會。轉會或可令這位青訓門將實現成為一號門將的願望。
TAA料轉投皇馬
阿歷山大阿諾特（Trent Alexander-Arnold）一直被視為利物浦創造力的核心。不過，儘管球會極力挽留，這位右閘似乎愈來愈接近以自由身加盟皇馬。
要取代他那種獨特的傳送範圍及進攻威脅，對史洛來說絕非易事。小將干拿巴特利（Conor Bradley）已冒起，料成為可能接班人之一，但利物浦亦可能尋求外援補強。對紅軍球迷而言，看到身穿66號球衣的阿諾特離開，絕對是痛心一刻。
森美卡斯面臨清洗
利物浦左閘位置本季一直備受考驗，羅拔臣（Andy Robertson）狀態下滑，森美卡斯（Kostas Tsimikas）亦未能把握機會穩佔正選。
史洛治多次選擇不用這位希臘國腳，反映其信任度不足。森美卡斯偶有防守失誤，效力五年後，今夏或會被球會出售。由於預計能收到合理轉會費，利物浦可能會選擇換血。
遠藤航角色減弱
遠藤航在高普（Jurgen Klopp）最後一季迅速贏得球迷認同，以其硬朗及穩健的中場表現立下功勞。但在史洛治麾下，他多以後備身份出場，主要負責盃賽或比賽尾段鎖定勝局。
隨着賴恩格雲貝治（Ryan Gravenberch）被安排踢更後場位置，遠藤航的上陣機會大減。今夏紅軍預計會引入新的防中，32歲的日本國腳可能被視為可被放走的人選。
艾利諾前景不明
哈維艾利洛（Harvey Elliott）的未來同樣受關注。儘管季前表現令人鼓舞，但22歲的他只在史洛治手下有零星出場機會。
艾利諾的技術能力無庸置疑，但他是否符合史洛治對中場高效能、穩定發揮的要求，仍有疑問。考慮到出售自家青訓球員總帶有風險，但若無法獲得上陣承諾，艾利諾或會主動尋求新挑戰。
基艾沙仍未證明自己
基艾沙（Federico Chiesa）在晏菲路的首季過得並不如意。傷患困擾了這名意大利翼鋒的初段時期，而利物浦鋒線競爭亦異常激烈。
雖然基艾沙偶有高光時刻，但整體表現尚未達到預期。史洛治的體系對邊路球員要求極高，基艾沙的適應仍在進行中。考慮到表現有限，利物浦或需思考是否繼續給予他機會，抑或在市場有合適報價時套現。
紐尼斯離隊幾成定局
達雲紐尼斯（Darwin Nunez）從賓菲加重金加盟後，這位名烏拉圭前鋒一直未能穩定發揮，門前表現時有欠缺。
儘管具備出色體能及衝擊力，但紐尼斯始終未能成為利物浦預期中的致命9號。隨着球會耐性漸失，如今有意在今夏出售，尋找一位更具臨門一擊能力的中鋒。
史洛治時代的利物浦，要求進攻端更高效、更冷靜，紐尼斯或已不再符合藍圖。夏天離隊感覺已經勢不可擋。
作者：One Football
原文刊登於 Yahoo 體育