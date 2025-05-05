利物浦重奪英超冠軍，靠的是一班核心球員的高水準發揮。不過慶祝之外，目光很快轉向未來。並非每位球員都在史洛治（Arne Slot）麾下擔當重要角色，因此球會今夏預計將對陣容進行調整與升級。

部分球員因出場機會不足、位置競爭激烈或自身職業規劃等原因，未來充滿變數。以下是今夏有機會離開的七名利物浦球員：

基利靴尋找正選機會

基利靴（Caoimhin Kelleher）再次證明自己是艾利臣（Alisson Becker）可靠的副手，今季各項賽事上陣20次，包括英聯盃決賽對紐卡素一役。

雖然基拿表現出色，但26歲的他始終難以穩定擔任正選門將，過去數個轉會窗已有離隊傳聞，今夏可能終於成行。

隨着利物浦早前簽入馬馬達舒維尼（Giorgi Mamardashvili）並外借至華倫西亞，下季回歸後將進一步壓縮基利靴的上陣機會。轉會或可令這位青訓門將實現成為一號門將的願望。