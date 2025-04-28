英超｜利物浦大炒熱刺　提早再奪英超冠軍

利物浦提早4輪聯賽成為英超冠軍。球隊周日（27日）主場面對熱刺，雖然上半場先失守，但及後連入5球反勝5:1，並拉開與次席阿仙奴至15分，餘下4輪聯賽提早奪標。這是球會史上第20個英格蘭頂級聯賽冠軍，追平曼聯的紀錄，也是球會的第2個英超錦標。 賽前只需要1分就可以登頂，紅軍球迷早已陷入歡樂氣氛，賽前就在恭迎球員的巴士進入晏菲路球場。作客的熱刺今季成績非常差，賽前排第16，只是幸好降班的3隊早已不夠分護級。不過熱刺12分鐘就為晏菲路的歡樂氣氛淋一盤冷水，倒戈的蘇蘭基（Dominic Solanke）頭槌建功，令熱刺先開紀錄。然而利物浦僅4分鐘後就由路爾斯戴亞斯（Luis Diaz）接應蘇保斯拉爾（Dominic Szoboszlai）傳中扳平。球證最初判越位，不過得到視像助理裁判（VAR）的協助獲得糾正。

得勢不饒人的紅軍，在24分鐘再由阿歷斯麥亞里士打（Alexis Mac Allister）反超前2:1，加上加普（Cody Gakpo）在34分鐘再下一城，令紅軍半場領先3:1，晏菲路開始進入狂歡的氣氛。換邊後利物浦再有獲得續約的穆罕默德沙拿（Mohamed Salah），在63分鐘建功，將比數再拉開4:1。而熱刺守將的烏杜治（Destiny Udogie），在6分鐘後在壓力下將球撞入自己龍門，令熱刺最終輸1:5。 紅軍球迷苦等35年主場慶祝 紅軍自1990年之後，再次在主場與球迷慶祝聯賽冠軍。球會雖然在2020年贏得英超冠軍，但卻因為疫情而無法與球迷同樂。這是利物浦史上的第2個英超冠軍，不過也是第20次英格蘭頂級聯賽的冠軍，追平了曼聯的紀錄。

史洛治：我要感激高普 賽後，今季才執掌利物浦的主帥史洛治（Arne Slot）就感謝「上一手」的高普（Jurgen Klopp）：「這感覺非常爽，我覺得自己不需要說太多。唯一現在我想傳達的感激是給高普。」他續說：「佐根（高普）與普比（前利物浦助教連達斯，Pep Lijnders）所做，包括球隊文化、工作效率、還有質素，都是非常出色。我們開局非常好，這可能也有賴於曼城有一段困難時間，令他們無法五連霸。當球季展開，我們對前4已經很滿意，不過我覺得這對球員未必是公平，因為他們表現更好，這是他們在今季展示了。」 史洛治又指，雖然熱刺取得領先，但自己不認為球隊會落敗：「這很清楚我們不能輸這場比賽。所有人在巴士上都就這次我們不打算要輸球的。他們永遠都尋找贏波的方法，我對這非常的自豪，不只是球員，還有站在這裡的所有人，包括體育總監、我的職員團隊，我們應給他們熱烈的掌聲。」