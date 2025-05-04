每一年度的英超冠軍球隊，將獲得40面冠軍獎牌。

根據英超規定，凡於當季聯賽上陣5場（以前是10場）或以上的球員，必須獲發一面獎牌。

這通常會佔用大約20至25面，餘下15至20面由球會自行分配。教練團成員（包括主教練及助教）通常都會有；另外上陣場次不足5場的球員，亦有可能獲得球會頒發的獎牌，但並無保證。

英超獎牌由甚麼製成？

英超冠軍獎牌以銀製成，外層鍍上一層薄金。

事實上，包括奧運會在內，多數頒發的金銀銅牌，實際上大多以銀為主，原因是銀較便宜亦更耐用。

現行版本的英超獎牌設計頂部印有「champions」字樣，下方則是該賽季年份。獎牌正中則是獅子頭像，即自2016年起英超使用的標誌。這頭獅子原意是代表英格蘭三獅的傳統，亦是英格蘭足總會徽中的元素之一。