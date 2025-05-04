每一年度的英超冠軍球隊，將獲得40面冠軍獎牌。
根據英超規定，凡於當季聯賽上陣5場（以前是10場）或以上的球員，必須獲發一面獎牌。
這通常會佔用大約20至25面，餘下15至20面由球會自行分配。教練團成員（包括主教練及助教）通常都會有；另外上陣場次不足5場的球員，亦有可能獲得球會頒發的獎牌，但並無保證。
英超獎牌由甚麼製成？
英超冠軍獎牌以銀製成，外層鍍上一層薄金。
事實上，包括奧運會在內，多數頒發的金銀銅牌，實際上大多以銀為主，原因是銀較便宜亦更耐用。
現行版本的英超獎牌設計頂部印有「champions」字樣，下方則是該賽季年份。獎牌正中則是獅子頭像，即自2016年起英超使用的標誌。這頭獅子原意是代表英格蘭三獅的傳統，亦是英格蘭足總會徽中的元素之一。
利物浦哪些球員與職員將獲得獎牌？
截至目前，利物浦已有21名球員於2024/25賽季英超至少上陣5場，已經穩獲獎牌。他們分別為：
- 門將：艾利臣（Alisson Becker）、基利靴（Caoimhin Kelleher）
- 後衛：阿歷山大阿諾特（Trent Alexander-Arnold）、干拿巴特利（Conor Bradley）、雲迪積克（Virgil van Dijk）、干拿迪（Ibrahima Konate）、祖高美斯（Joe Gomez）、查洛爾昆沙(Quansah)、羅拔臣（Andrew Robertson）、森美卡斯（Kostas Tsimikas）
- 中場：賴恩格雲貝治（Ryan Gravenberch）遠藤航、阿歷斯麥亞里士打（Alexis Mac Allister）、哈維艾利洛（Harvey Elliott）、鍾斯（Curtis Jones）、蘇保斯拉爾（Dominic Szoboszlai）
- 前鋒：沙拿（Mohamed Salah）、祖達（Diogo Jota）、達雲紐尼斯（Darwin Nunez）、路易斯迪亞斯(Luis Diaz)、加普（Cody Gakpo）
基艾沙仍需要上陣多一場
意大利翼鋒費特歷高基艾沙（Federico Chiesa）去年夏天由祖雲達斯以約1,000萬鎊加盟，但今季英超僅上陣4場、合共33分鐘，未達到獎牌門檻，但應該未來四場都會派上場，獎牌不成問題。
另外，第三門將查羅斯（Vitezslav Jaros）及現正外借到新特蘭的前鋒丹斯（Jayden Danns），各只上陣一場。若球會決定為上述三人頒發獎牌，利物浦尚餘16面可供分配。
主教練史洛治（Arne Slot）與兩名副手Sipke Hulshoff及前愛華頓後衛希汀加（Johnny Heitinga）幾可肯定會獲獎牌。體能教練Peeters、個人表現教練Briggs及門將教練Otte亦可能在列。
球隊陣中亦有7位年輕球員雖未曾於英超上陣，但曾出戰其他賽事，他們分別為：Kone-Doherty、Mabaya、McConnell、Morton、Ngumoha、Nallo、Nyoni。
即使利物浦為以上所有球員與職員發出獎牌，仍剩下3面未分配。
高普會唔會都有份呢？話晒呢個班底係佢一手建立，史洛都帶領球迷唱歌多謝佢。
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