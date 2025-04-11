英超｜利物浦宣布與沙拿續約兩年　稱想踢夠10年

利物浦球迷等待已久，埃及射手的穆罕默德沙拿（Mohamed Salah）獲球會續約2年。沙拿接受球會的官網訪問表示，希望可以效力到第10年。

32歲的沙拿原本合約在今夏到期，在今年初已向媒體表示想與球會續約。在經過多個月的時間，多個媒體都指沙拿的續約接近完成，並終於在今日（11日）宣布。為紅軍上陣394次，射入243球及109次助攻的沙拿，雖然一直有傳沙特阿拉伯的球會有意讓這位埃及國腳加盟，但沙拿對紅軍的忠誠仍然是最優先。在球會的訪問他表示：「當然我很興奮。我們現在是一支偉大的球隊。以前我們都是偉大的球隊，不過在我簽約後，我相信我們有機會再贏得更多錦標及享受我的足球。我在這踢了8年，希望可以踢到第10年。我享受在這裡生活，享受我的足球。在這裡是我生涯最好的幾年。」