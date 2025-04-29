英超｜利物浦封王英超 史諾治多謝高普

在晏菲路主場5比1大炒熱刺，利物浦終圓夢，繼2019/20年度，再度封王英超，兼二十度在頂級聯賽稱霸，平曼聯紀錄。首季上任即交出「傑作」的主帥史諾治，成為首位荷蘭主帥贏得英超，賽後公開多謝紅軍前主帥高普。

史諾治說：「這感覺很好，我想不用說太多，只是想向高普致謝。」這位46歲的荷蘭人，在球隊提早4輪封王英超後，仿效高普去年5月離開利物浦時，在晏菲路跟球迷大唱對方名字，後者在紅軍八年多，先後封王歐聯、英超及英足盃，成就不凡。他續說：「若現在拿起電話，99.9%會見到高普的短訊，我們在季內有太多接觸，我認為他去季介紹我的方法，顯示對方是一個優秀的人，最重要是他留下一支有力爭盃的球隊。」

