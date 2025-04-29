英超｜利物浦封王英超 史諾治多謝高普

在晏菲路主場5比1大炒熱刺，利物浦終圓夢，繼2019/20年度，再度封王英超，兼二十度在頂級聯賽稱霸，平曼聯紀錄。首季上任即交出「傑作」的主帥史諾治，成為首位荷蘭主帥贏得英超，賽後公開多謝紅軍前主帥高普。
史諾治說：「這感覺很好，我想不用說太多，只是想向高普致謝。」這位46歲的荷蘭人，在球隊提早4輪封王英超後，仿效高普去年5月離開利物浦時，在晏菲路跟球迷大唱對方名字，後者在紅軍八年多，先後封王歐聯、英超及英足盃，成就不凡。他續說：「若現在拿起電話，99.9%會見到高普的短訊，我們在季內有太多接觸，我認為他去季介紹我的方法，顯示對方是一個優秀的人，最重要是他留下一支有力爭盃的球隊。」
沙拿壓阿古路
今季封王重臣之一，「法老」穆罕默德沙拿今場攻入1球，令他壓過曼城名宿阿古路，以185球進佔英超射手榜史上第5位，只比第4位的曼聯殿堂射手高爾少2球，今季仍有望再上一層樓。他賽後對比替紅軍奪取的兩個英超錦標說：「對我來說，這個錦標較特別。尤其高普與多位我很尊敬的球員也不在這裡，但能夠與一位新教練和新團隊一起做到，證明了我的能力。」被問及史諾治是否令他成為更好的球員，他說：「數字似說明一切。」32歲的沙拿今季34場英超已入28球，比上季已多出10球，並且已揮筆續約兩年。
另外，紅軍上次19/20年度封王，因當時疫情關係，紅軍球迷沒法在晏菲路慶祝。