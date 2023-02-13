英超｜利物浦惡鬥愛華頓 打吡打甩髀

陷入近年最低潮的利物浦，香港時間周一深夜在晏菲路鬥愛華頓(14/02 04:00)，上演經典默西塞德打吡！紅軍賽前接喜訊，包括中堅隊長華基爾雲迪積克(VVD)等4將全面復操，雖未必能悉數上陣，但有利提升士氣，力爭近5場英超首勝；至於新帥戴治「地標」領軍下，上仗即爆冷挫榜首阿仙奴的愛華頓，今仗將續為護級搏盡，搶分救命！

利物浦繼英足盃出局後，上仗英超作客吞護級分子狼隊3蛋，錄得自2012年以來首次英超作客3連敗外；踏入2023年聯賽4戰只得1分入1球失9球，賽前比榜首阿仙奴拋離22分，但少賽1場，僅徘徊中游。

紅軍自季初起一直受傷兵咒纏擾，受壓主帥高普似無計可施，其中上月初鬥賓福特拉傷鼠蹊、半場退戰的31歲中堅華基爾雲迪積克缺陣下，利物浦連同該仗7戰共失13球，加上法國守將伊巴希馬干拿迪新入傷兵營後，VVD據報未必能及今場上陣，仍要由祖高美斯拍祖爾麥迪比，中路繼續難以安心。但大軍賽前操練亦喜見巴西箭頭羅拔圖法明奴、翼鋒迪亞高祖達及借將防中艾法美路「現身」，其中以迪亞高祖達復出機會最大，主場出擊必積極爭取今年聯賽首勝。