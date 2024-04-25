英超｜利物浦打吡戰負愛華頓　曼聯反勝榜尾錫菲聯（附比賽精華）

利物浦在英超爭標路上再次脫腳，球隊在馬西塞特郡的打吡戰，以0:2作客不敵愛華頓，在聯賽被榜首的阿仙奴拉開至3分，而少打2場的曼城僅落後1分。而曼聯就在另一邊廂以4:2擊敗榜尾錫菲聯，暫為領隊的滕哈格（Erik ten Hag）減壓。
今季被兩度扣分的愛華頓，對上一次在葛迪遜公園贏波，要數到2010年的10月。在牌面較弱之下，拖肥糖開賽不過7分鐘就有12碼的機會，紅軍門將艾利臣比加（Alisson Becker）出迎撲跌單刀的卡維特利雲（Dominic Calvert-Lewin），球證直指12碼，不過VAR及後通知球證翻看後，證實卡維特利雲越位在先。大難不死，紅軍也未有後福，因為防守球員多番未能及時解圍，被班夫韋迪（Jarrad Branthwaite）在27分鐘終於找到機會，在禁區頂射入，令主場的愛華頓半場領先。
換邊之後紅軍還是未有扳平機會，但愛華頓又拉開比數。卡維特利雲接應角球頂入，在58分鐘拖肥糖在這場默邵打吡拉開到兩球。利物浦之後有一次入球機會，只是路爾斯戴亞斯（Luis Diaz）射中門柱彈出，加上之後愛華頓門將比克福特多番撲救，為球隊力保不失。最終愛華頓在打吡戰以2:0擊敗利物浦，聯賽以33分拉開與降班區的差距。至於利物浦的爭標希望就更渺茫，球隊目前落後阿仙奴3分排次席，但尾隨的曼城只少1分，並少打2場。
雲達積克批評隊友表現
利物浦隊長華基爾雲達積克（Virgil van Dijk）賽後對球隊表現就很不滿，他回應訪問表示：「我們是不是真的想贏聯賽？在很多方面都是非常失望。每一個人都應該去照一下鏡，看看自己的表現是否已付出所有。這是很艱難，而明顯我們面對一支接近降班的對手是應該做得更好，是時候要集中。以我們今日的表示，我們不用想去爭標了。」
般奴梅開二度助曼聯反勝
至於打入足總盃決賽的曼聯，主帥滕哈格的未來備受壓力。在主場迎戰榜尾的錫菲聯，紅魔也是先失守。奧拿拿（Andre Onana）的橫傳失誤，被保高（Jayden Bogle）前場截得後推入禁區起腳，35分鐘作客的錫菲聯領先。不過哈利馬古尼（Harry Maguire）再次成為救兵，接應阿歷真度加拿祖（Alejandro Garnacho）傳中，在前柱一頂改變方向，令曼聯在42分鐘追平，半場打成1:1。
不過下半場開波僅5分鐘曼聯又失守，比尼頓（Ben Brereton Diaz）禁區快腳射入令作客的榜尾球隊再度領先。紅魔隊長的般奴費南迪斯（Bruno Fernandes）在6分鐘後為球隊射入12碼追平，之後他更在81分鐘建功，令曼聯主場反先，加上海倫（Rasmus Hojlund）在85分鐘再下一城，曼聯驚險下反勝錫菲聯4:2。紅魔贏波後以53分升上聯賽第6位，3分壓過紐卡素。而錫菲聯就繼續以16分墊底，與護級區內的諾定咸森林相差10分，餘下4場聯賽再輸一場就確定降班。