英超｜利物浦打吡戰負愛華頓　曼聯反勝榜尾錫菲聯（附比賽精華）

利物浦在英超爭標路上再次脫腳，球隊在馬西塞特郡的打吡戰，以0:2作客不敵愛華頓，在聯賽被榜首的阿仙奴拉開至3分，而少打2場的曼城僅落後1分。而曼聯就在另一邊廂以4:2擊敗榜尾錫菲聯，暫為領隊的滕哈格（Erik ten Hag）減壓。 今季被兩度扣分的愛華頓，對上一次在葛迪遜公園贏波，要數到2010年的10月。在牌面較弱之下，拖肥糖開賽不過7分鐘就有12碼的機會，紅軍門將艾利臣比加（Alisson Becker）出迎撲跌單刀的卡維特利雲（Dominic Calvert-Lewin），球證直指12碼，不過VAR及後通知球證翻看後，證實卡維特利雲越位在先。大難不死，紅軍也未有後福，因為防守球員多番未能及時解圍，被班夫韋迪（Jarrad Branthwaite）在27分鐘終於找到機會，在禁區頂射入，令主場的愛華頓半場領先。

換邊之後紅軍還是未有扳平機會，但愛華頓又拉開比數。卡維特利雲接應角球頂入，在58分鐘拖肥糖在這場默邵打吡拉開到兩球。利物浦之後有一次入球機會，只是路爾斯戴亞斯（Luis Diaz）射中門柱彈出，加上之後愛華頓門將比克福特多番撲救，為球隊力保不失。最終愛華頓在打吡戰以2:0擊敗利物浦，聯賽以33分拉開與降班區的差距。至於利物浦的爭標希望就更渺茫，球隊目前落後阿仙奴3分排次席，但尾隨的曼城只少1分，並少打2場。 雲達積克批評隊友表現 利物浦隊長華基爾雲達積克（Virgil van Dijk）賽後對球隊表現就很不滿，他回應訪問表示：「我們是不是真的想贏聯賽？在很多方面都是非常失望。每一個人都應該去照一下鏡，看看自己的表現是否已付出所有。這是很艱難，而明顯我們面對一支接近降班的對手是應該做得更好，是時候要集中。以我們今日的表示，我們不用想去爭標了。」