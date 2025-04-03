英超｜利物浦打吡戰險勝愛華頓　阿士東維拉大勝白禮頓拉舒福特又建功

馬西塞特郡打呲，利物浦終於在主場，憑迪亞高祖達（Diogo Jota）下半場的入球，以1:0擊敗愛華頓，聯賽又拉開12分。至於阿士東維拉就有曼聯借將拉舒福特（Marcus Rashford）先開紀錄下，以3:0作客大勝白禮頓。 接連在盃賽失利，利物浦餘下只有在聯賽努力，不過他們賽前與阿仙奴已有9分距離，贏下第2個英超以及第20個英格蘭頂級聯賽冠軍，只差一步。然而紅藍的打吡向來激烈，首循環在葛迪遜的最後一次打吡，拖肥糖就迫和對手2:2，今次在莫耶斯（David Moyes）回巢下，上半場也差點取得領先。比圖比東卡（Beto）先是一次接應長傳，力敵3個紅軍守將入禁區射入，不過旁證早已舉旗示意越位，令入球被判無效。這位畿內亞比紹國腳之後又有一次機會，突破越位單刀，但卻射中柱彈出。半場兩隊互無紀錄。

上半場保住不失，下半場紅軍找到入球機會，57分鐘愛華頓後防遲遲未能解圍，被路爾斯戴亞斯（Luis Diaz）禁區頂搶回皮球，再交祖達推入禁區起腳，令利物浦先開紀錄。之後的比賽紅軍未能再爭取入球，最終球隊保持1:0的勝果完場。利物浦取得3分後，以12分領先阿仙奴，餘下8場聯賽只要取得13分就可以順利贏得聯賽冠軍。 史洛治拒談對方應否紅牌 另外英國媒體認為在比賽初段愛華頓守將達高斯基（James Tarkowski）對阿歷斯麥亞里士打（Alexis Mac Allister）的一次攔截，令麥亞里士打受傷應判罰紅牌，然而在視像助理裁判（VAR）不認為應升級。賽後紅軍主帥史洛治（Arne Slot）被問到有關攔截：「他（麥亞里士打）可以繼續踢，所以我覺得他可以。他來自南美，這應該習慣了。不過我覺得大家都有看法了，為甚麼還要我補充？這明顯沒必要我再去評論。我寧願談論迪亞高的入球與居迪斯鍾斯（Curtis Jones）的表示，而不是紅牌與否。這可以是（嚴重受傷），不過幸運是沒有，而他也有很好彩。」莫耶斯就指：「我最初認為這是打吡戰一次精彩攔截，這種攔截我們這些年都見過。不過我明白這幾日我們可能會見到一些不一樣的後續結果。」