英超｜利物浦挫車路士　重上聯賽榜首

雖然衞冕的曼城在之前比賽贏波，不過利物浦在英超的重要一仗，主場以2:1擊敗前列份子的車路士，再次超越曼城站穩榜首。紅軍新帥的史洛治（Arne Slot）成為首位利物浦主帥可以在領軍首11場比賽，取得10場的勝利。

落後的藍戰士，換邊後3分鐘，一度由尼高拉斯積遜（Nicolas Jackson）追平。只是車路士扳成平手僅3分鐘，車路士防守走漏入楔的居迪斯鍾斯，被他接應沙拿傳中，禁區內射成2:1。紅軍之後保持領先優勢完場，全取3分。利物浦贏波後，以1分反壓在稍早的聯賽擊敗狼隊的曼城，繼續在榜首領先。

史洛治領軍11場贏10場

今場比賽，車路士是控球佔優的一隊，而利物浦全場就只有8次的射門中目標，是他們自2021年2月以來主場比賽最少的一次，但紅軍仍然是取勝的一方。史洛治承認球隊的戰術上與高普的時代是有轉變：「很多的比賽都是艱難的，但這可能是最艱難的。因為他們擁有很多有質素的球員，以及他們的結構很好。我們需要認真的努力戰鬥才能過關。我們全隊的防守都很堅固，這是非常出色的效率。」他再說：「在面對更好的球隊，你需要更努力戰鬥。在英超有很多好的球隊，所以如果你要贏，至少就要持續戰鬥，然後希望有一些球員可以改變戰局。」