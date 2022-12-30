英超｜利物浦撲李斯特城 新星加普來投振軍心

賽前獲荷蘭新星加普簽約，下月正式加盟的「紅軍」利物浦，在球季重開後首次返主場出擊，在香港時間今夜起的英超快車檔期第2擊，迎戰新敗的「狐狸」李斯特城(31/12 04:00)，有力再取3分，博今屆開咧以來首次聯賽3連勝。
賽前排英超第6的紅軍在球季重開後，運氣有轉好之勢，在重要性不大的聯賽盃出局後，返聯賽作客以3比1輕取阿士東維拉，主力前鋒穆罕默德沙拿攻入近4場聯賽的第4球，中場新人巴錫迪冒起。更大好消息是場外截擊曼聯成功，以4,400萬英鎊搶得燕豪芬新星加普來投，可在下月披甲。23歲的加普在簽約紅軍5年半後說：「我期待加入這間美妙的球會操練及出賽。」
不過在加普未正式投入大軍前，仍有迪亞高祖達及路易斯戴亞斯仍在長期養傷、巴西箭頭羅拔圖法明奴小腿傷患未愈；上仗失機頻頻的烏拉圭箭頭達雲紐尼斯，今夜在晏菲路球迷面前要踢出爭氣波。球隊中後場反而人腳充裕，除拿比基達有機會代替堤亞高艾簡達拿外，應會以上仗原班人馬出戰，當然包括成為英超助攻王的左閘安德魯羅拔臣。
羅渣士「倒戈」缺兵勢危
相反李斯特城雖然在英聯盃輕鬆過關，但原來只屬曇花一現，英超復賽主場鬥紐卡素，開波不久已被攻陷，防守錯漏百出，擔正掛帥的前鋒達卡表現平庸，結果淨吞3蛋，不復小休前聯賽回勇的氣勢。雪上加霜是防中丹尼斯普拉特該仗傷出，而攻中重心占士麥迪臣仍要豹隱，連今場倒戈紅軍的領隊羅渣士，亦無法預計此子何時可傷愈復出。李城中後場傷兵太多，只有尼迪迪可能升正，加強中場掃蕩，而老牌前鋒占美華迪亦會掛帥，作客晏菲路兵凶戰危。
快車次輪搶分戰陸續上演
同晚英超亦有聯賽4連敗的韋斯咸，迎戰中游分子賓福特。快車「首關」均取3分的曼聯與狼隊，明晚早場先上演惡鬥；榜首雙雄阿仙奴及曼城則緊接出場，追至只落後5分的曼城先迎戰捲入護級戰的愛華頓；阿仙奴尾場作客奇兵白禮頓、而(相關連結：https://football.hkjc.com/football/preview/chinese/preview-list.aspx )