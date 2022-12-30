英超｜利物浦撲李斯特城 新星加普來投振軍心

賽前獲荷蘭新星加普簽約，下月正式加盟的「紅軍」利物浦，在球季重開後首次返主場出擊，在香港時間今夜起的英超快車檔期第2擊，迎戰新敗的「狐狸」李斯特城(31/12 04:00)，有力再取3分，博今屆開咧以來首次聯賽3連勝。

賽前排英超第6的紅軍在球季重開後，運氣有轉好之勢，在重要性不大的聯賽盃出局後，返聯賽作客以3比1輕取阿士東維拉，主力前鋒穆罕默德沙拿攻入近4場聯賽的第4球，中場新人巴錫迪冒起。更大好消息是場外截擊曼聯成功，以4,400萬英鎊搶得燕豪芬新星加普來投，可在下月披甲。23歲的加普在簽約紅軍5年半後說：「我期待加入這間美妙的球會操練及出賽。」

不過在加普未正式投入大軍前，仍有迪亞高祖達及路易斯戴亞斯仍在長期養傷、巴西箭頭羅拔圖法明奴小腿傷患未愈；上仗失機頻頻的烏拉圭箭頭達雲紐尼斯，今夜在晏菲路球迷面前要踢出爭氣波。球隊中後場反而人腳充裕，除拿比基達有機會代替堤亞高艾簡達拿外，應會以上仗原班人馬出戰，當然包括成為英超助攻王的左閘安德魯羅拔臣。

