英超︱利物浦文尼南野拓實將離隊　盧卡古或回歸國米

利物浦前鋒的沙迪奧文尼（Sadio Mane）與南野拓實，將會離隊，其中文尼被拍到穿上德國班霸拜仁慕尼黑的衣服，在與球迷簽名。而紅軍亦已接受法甲摩納哥的報價，將南野拓實賣到法甲。

文尼加盟拜仁的傳聞不絕於耳之際，網上在周二出現一張穿上拜仁服飾的文尼相片，據報這位塞內加爾射手正在拜仁接受體測，準備與該支德甲豪門簽約3年。有指拜仁將先支付2,750萬英鎊（約2.63億港元）的轉會費，並按條件加至3,510萬英鎊，有傳有關條件包括文尼在未來3季內能贏得金球獎。

除了文尼之外，紅軍已同意摩納哥開出的1,800萬歐元（約1.48億港元）的轉會費，收購日本國腳的南野拓實。27歲的南野在2020年以725萬英鎊轉會費從奧地利薩爾斯堡紅牛加盟，在上一個球季，南野為紅軍上陣55次入14球，是紅軍在盃賽的射手。

阿仙奴再簽波圖中場

至於國際米蘭同意車路士提出的外借條件，將把比利時前鋒盧卡古（Romelu Lukaku）借回意甲。盧卡古上季以9,750萬英鎊（約9.36億港元）加盟車路士，然而盧卡古的表現未得車路士領隊杜曹（Thomas Tuchel）的滿意，而盧卡古亦曾抱怨未能在球隊得到重用，因而希望返回意甲。而國米的借用費據報為800萬歐元（約6,592.11萬港元）。

另外阿仙奴就宣布，從葡萄牙的波圖簽入22歲的中場法比奧韋拉（Fabio Vieira），轉會費估計達3,420萬英鎊（約3.28億港元）。