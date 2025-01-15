英超｜利物浦榜首戰迫和諾定咸森林　曼城領先兩球仍遭賓福特追平

英超的榜首大戰，聯賽第3位的諾定咸森林幾乎取得3分。主場以1:1被榜首的利物浦迫和，與紅軍仍然相差6分及多打一場。而同日另一場聯賽，曼城作客在領先兩球下，被主場的賓福特迫和2:2，球隊似乎頹勢未減。

上季要護級的森林，今季卻成為前列份子。主場面對紅軍，球隊原本是在爭取球會自1922年以來首次的聯賽7連勝，而這個百年未有的變局在8分鐘出現希望，基斯活特（Chris Wood）接應伊蘭加（Anthony Elanga）的直線，禁區內射入遠柱，為森林取得領先。落後的紅軍，在下半場就將比分扳平，剛換入僅僅22秒，迪亞高祖達（Diogo Jota）就接應角球，禁區內無人看管下頂入，在66分鐘為利物浦追平1:1。祖達之後有機會協助球隊反勝，他接應阿歷山大阿諾特（Trent Alexander-Arnold）的傳中，門前撞射但被森林門將擋住，而穆罕默德沙拿（Mohamed Salah）之後的抽射又被對手門前擋出下，最終兩隊踢平1:1。