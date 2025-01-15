英超｜利物浦榜首戰迫和諾定咸森林　曼城領先兩球仍遭賓福特追平

英超的榜首大戰，聯賽第3位的諾定咸森林幾乎取得3分。主場以1:1被榜首的利物浦迫和，與紅軍仍然相差6分及多打一場。而同日另一場聯賽，曼城作客在領先兩球下，被主場的賓福特迫和2:2，球隊似乎頹勢未減。
上季要護級的森林，今季卻成為前列份子。主場面對紅軍，球隊原本是在爭取球會自1922年以來首次的聯賽7連勝，而這個百年未有的變局在8分鐘出現希望，基斯活特（Chris Wood）接應伊蘭加（Anthony Elanga）的直線，禁區內射入遠柱，為森林取得領先。落後的紅軍，在下半場就將比分扳平，剛換入僅僅22秒，迪亞高祖達（Diogo Jota）就接應角球，禁區內無人看管下頂入，在66分鐘為利物浦追平1:1。祖達之後有機會協助球隊反勝，他接應阿歷山大阿諾特（Trent Alexander-Arnold）的傳中，門前撞射但被森林門將擋住，而穆罕默德沙拿（Mohamed Salah）之後的抽射又被對手門前擋出下，最終兩隊踢平1:1。
森林主帥的紐奴（Nuno Espirito Santo）賽後表示：「這是一場很好的比賽，非常有娛樂性。在上半場，我認為我們的組織很好，我們沒有給予對手很多狀況，下半場就像乒乓波般有來有往。之後利物浦變得很強，當他們一有空間，他們就可以加快。他們擁有的速度及天賦，製造出驚險的時刻。」他續說：「我對球隊感到自豪，他們付出的努力，他們走動的方式，特別是不斷走上走落，加速和恢復，渴望着進攻，這都非常好。」
車路士迫和般尼茅夫
至在另一邊廂，曼城在作客雖然下半場有菲爾科頓（Phil Foden）梅開二度，但是尤尼韋沙（Yoane Wissa）及基斯甸洛加特（Christian Norgaard）最後階段各建一功，為賓福特以2:2迫和對手。同樣賽和也有車路士，球隊雖然由高爾彭馬（Cole Palmer）上半場先開紀錄，但是般尼茅夫下半場先有祖斯甸古華特（Justin Kluivert）主射12碼追平，加上安東尼施美安（Antoine Semenyo）的入球一度反先。藍戰士在補時的5分鐘由列斯占士（Reece James）追平，以2:2迫和般尼茅夫。至於波特（Graham Potter）接手韋斯咸的首仗，球隊就以3:2擊敗富咸取勝。