英超｜利物浦沙拿不滿球隊未傾續約　反遭加歷查批自私

利物浦的前鋒穆罕默德沙拿（Mohamed Salah），在周日（24日）的聯賽剛為紅軍梅開二度擊敗修咸頓。不過他在賽後的訪問中表示紅軍遲遲未有為他開出新合約令他感到失望，又指自己可能被迫離隊。而前利物浦名將的加歷查（Jamie Carragher），就在事後批評沙拿說話自私。

在擊敗修咸頓，再次成為利物浦的贏波英雄，沙拿在聖馬利球場向記者透露：「現在都差不多12月，我仍未收到任何留隊的報價。我可能會離開多過留下了。」在被追問是否對此感失望，沙拿指：「當然啦！我還未打算退役，所以我會繼續比賽，專注在球季之中，還有，我想贏得英超冠軍，以及希望贏歐聯。我現在是失望的，不過就等着看吧。」他又指：「你知道我在球會很多年了，沒有球會像這樣的。我喜歡紅軍球迷，球迷也喜歡我。但說到底話事的不是我或是球迷，就即管看吧。」