英超｜利物浦沙拿不滿球隊未傾續約　反遭加歷查批自私

利物浦的前鋒穆罕默德沙拿（Mohamed Salah），在周日（24日）的聯賽剛為紅軍梅開二度擊敗修咸頓。不過他在賽後的訪問中表示紅軍遲遲未有為他開出新合約令他感到失望，又指自己可能被迫離隊。而前利物浦名將的加歷查（Jamie Carragher），就在事後批評沙拿說話自私。
在擊敗修咸頓，再次成為利物浦的贏波英雄，沙拿在聖馬利球場向記者透露：「現在都差不多12月，我仍未收到任何留隊的報價。我可能會離開多過留下了。」在被追問是否對此感失望，沙拿指：「當然啦！我還未打算退役，所以我會繼續比賽，專注在球季之中，還有，我想贏得英超冠軍，以及希望贏歐聯。我現在是失望的，不過就等着看吧。」他又指：「你知道我在球會很多年了，沒有球會像這樣的。我喜歡紅軍球迷，球迷也喜歡我。但說到底話事的不是我或是球迷，就即管看吧。」
瑟頓指沙拿主動尋求留隊
英國廣播公司（BBC）的報道指，利物浦沒有就沙拿的說話作出評論，但是他們從球會的消息人士了解，紅軍在與沙拿的經理人在討論合約事宜，而且一切是正面。沙拿現時在英超射手榜僅次於曼城的艾寧夏蘭特（Erling Halaand），今季在英超已取得10個入球。沙拿在2017年從羅馬加盟利物浦，最近一次續約是2022年，當時與球隊續約3年，即今季尾就會到期。而除了沙拿之外，阿歷山大阿諾特（Trent Alexander-Arnold）以及華基爾雲迪積克（Virgil van Dijk）都會在季尾約滿。
不過紅軍的名將加歷查就批評沙拿，他在天空電視台的節目上指：「我必須要說，我對沙拿非常失望。利物浦周中要對皇家馬德里，周末還要對曼城。這是現在的事。如果他繼續作出評論，他的經理人繼續有所隱瞞，這都是自私的。這只在考慮他們自己，而不是球會。」前車路士射手的瑟頓（Chris Sutton）指，沙拿選擇在賽後向記者報料，是因為自己渴望留隊：「那裡沒有人問沙拿甚麼，是他自己主動向記者要說的，想要表達自己的事。從這方面看，他是想留低。」