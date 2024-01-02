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體育
2024-01-02 11:40:03

英超｜利物浦沙拿射失12碼後梅開二度　主場4:2贏紐卡素（附比賽精華）

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沙拿12碼第2度操刀建功，為利物浦射成4:2。(路透社)

沙拿12碼第2度操刀建功，為利物浦射成4:2。(路透社)

在聖誕節取得榜首位置的利物浦，新一年有個好開始。在元旦日的聯賽，紅軍雖然有穆罕默德沙拿（Mohamed Salah）射失12碼，不過他之後將功補過，交出2個入球及1記助攻，帶領球隊4:2擊敗紐卡素。

利物浦新一年的首場比賽就面對強敵的紐卡素，紅軍上半場早段已攻破喜鵲大門，達雲紐尼斯（Darwin Nunez）單刀橫傳後上的路爾斯戴亞斯（Luis Diaz）射入，可是因為紐尼斯越位在先，入球無效。之後戴亞斯為紅軍搏得12碼，即將要轉到科特迪瓦出戰非洲國家盃的沙拿操刀被杜巴夫卡（Martin Dubravka）撲出，紅軍又未能領先。之後輪到紐卡素食「詐糊」，丹般恩（Dan Burn）接應傳中遠柱飛頂入網，同樣被指越位而無效，半場雙方互無紀錄。

紐卡素門將杜巴夫卡上半場撲出沙拿的12碼。(路透社) 居迪斯鍾斯為利物浦再度領先。(路透社) 加普「撻Q」仍為利物浦射成3:1。(路透社) 紐卡素門將杜巴夫卡撲跌利物浦的祖達輸12碼。(路透社) 利物浦4:2擊敗紐卡素。(路透社) 利物浦4:2擊敗紐卡素。(路透社) 利物浦4:2擊敗紐卡素。(路透社) 利物浦4:2擊敗紐卡素。(路透社) 利物浦4:2擊敗紐卡素。(路透社)

下半場沙拿率先將功補過，接應紐尼斯橫傳射入空門，為紅軍49分鐘取得領先。雖然阿歷山大伊沙克（Alexander Isak）在54分鐘為喜鵲扳平，但到74分鐘，迪亞高祖達（Diogo Jota）推入禁區傳給空門的居迪斯鍾斯（Curtis Jones），令利物浦又再領先。4分鐘後沙拿右路傳中，加普（Cody Gapko）雖然起腳「撻Q」，但反而令門將杜巴夫卡失位，紅軍擴大領先。保治文（Sven Botman）在81分鐘雖然又為紐卡素追近，但祖達在86分鐘單刀搏得杜巴夫卡將他撲跳，利物浦再獲12碼，今次沙拿再操刀就射入，為紅軍射成4:2完場。

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英超賽程︰1月曼聯對熱刺為前列大戰。（am730製圖） 英超賽程︰1月曼聯對熱刺為前列大戰。（am730製圖） 英超賽程︰1月曼聯對熱刺為前列大戰。（am730製圖） 英超賽程︰1月曼聯對熱刺為前列大戰。（am730製圖） 英超賽程︰1月曼聯對熱刺為前列大戰。（am730製圖） 英超賽程︰1月曼聯對熱刺為前列大戰。（am730製圖） 英超賽程︰1月曼聯對熱刺為前列大戰。（am730製圖） 英超賽程︰1月曼聯對熱刺為前列大戰。（am730製圖） 英超賽程︰1月曼聯對熱刺為前列大戰。（am730製圖） 英超賽程︰1月曼聯對熱刺為前列大戰。（am730製圖） 英超賽程︰1月曼聯對熱刺為前列大戰。（am730製圖） 英超賽程︰1月曼聯對熱刺為前列大戰。（am730製圖）
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