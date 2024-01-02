英超｜利物浦沙拿射失12碼後梅開二度　主場4:2贏紐卡素（附比賽精華）

在聖誕節取得榜首位置的利物浦，新一年有個好開始。在元旦日的聯賽，紅軍雖然有穆罕默德沙拿（Mohamed Salah）射失12碼，不過他之後將功補過，交出2個入球及1記助攻，帶領球隊4:2擊敗紐卡素。

利物浦新一年的首場比賽就面對強敵的紐卡素，紅軍上半場早段已攻破喜鵲大門，達雲紐尼斯（Darwin Nunez）單刀橫傳後上的路爾斯戴亞斯（Luis Diaz）射入，可是因為紐尼斯越位在先，入球無效。之後戴亞斯為紅軍搏得12碼，即將要轉到科特迪瓦出戰非洲國家盃的沙拿操刀被杜巴夫卡（Martin Dubravka）撲出，紅軍又未能領先。之後輪到紐卡素食「詐糊」，丹般恩（Dan Burn）接應傳中遠柱飛頂入網，同樣被指越位而無效，半場雙方互無紀錄。