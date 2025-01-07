英超｜利物浦沙拿疑社交媒體貼相發訊息　促球會盡快處理續約

利物浦的前鋒穆罕默德沙拿（Mohamed Salah）的續約問題，在過去多個星期仍成為話題。這位埃及射手在個人社交媒體上發布一張包括他與隊友阿歷山大阿諾特（Trent Alexander-Arnold）及隊長華基爾雲迪積克（Virgil van Dijk）在主射罰球前的圖片，疑似有所指，因為他們3人都會在今夏與紅軍約滿。

在周日利物浦對曼聯的「雙紅會」賽前，已有紅軍球迷拉起標語，呼籲利物浦的高層與沙拿及其隊友們續約。而他早前也已經主動向傳媒「放風」，希望續約及留隊。據報在過去數過月紅軍有就沙拿續約與其代表談判，但似乎一直未有突破，而隊友的阿諾特一直有傳獲得西甲的皇家馬德里垂青，甚至可能提早加盟皇馬以代替受傷的丹尼爾卡華積（Dani Carvajal），而雲迪積克在續約事宜上一直保持沉默。