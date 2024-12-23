英超｜利物浦熱刺合演入球騷　曼聯主場又負般尼茅夫

英超榜首的利物浦，作客熱刺上演入球騷，並以6:3大勝對手繼續穩坐「一哥」位置。次席的車路士在主場失分，遭剛易手的愛華頓悶和0:0，而曼聯則在主場再輸一場，他們連續兩季在奧脫福球場，以0:3不敵般尼茅夫。 英超的首輪聖誕戲碼，聯賽榜首的利物浦作客硬拚熱刺。球隊在23分鐘，先由路爾斯戴亞斯（Luis Diaz）接應阿歷山大阿諾特（Trent Alexander-Arnold）的長傳，禁區內飛頂為紅軍領先。阿歷斯麥亞里士打（Alexis Mac Allister）36分鐘門前頂入，令利物浦拉開2:0。雖然占士麥迪臣（James Maddison）在41分為幫主隊的熱刺追回一球，但是蘇保斯拉爾（Dominik Szoboszlai）完半場前為利物浦再下一城，半場紅軍領先3:1。

作客的紅軍換邊後未有放慢步伐，穆罕默德沙拿（Mohamed Salah）先在54分鐘把握熱刺球員未能成功解圍，門前為利物浦拉開比數。到61分鐘，這位埃及鋒將再為紅軍射成5:1。熱刺72分鐘先有古路施夫斯基（Dejan Kulusevski）追回一球，而蘇蘭基（Dominic Solanke）在83分鐘幫熱刺追近至3:5。可是戴亞斯在85分鐘再入一球，令利物浦以6:3大勝。 史洛治：如果回更衣室領先2:1沒有那麼多機會 紅軍主帥的史洛治（Arne Slot）賽後表示：「這真的非常好。可能我們作客最好的表現。雖然就如我在曼聯見到的一樣。直到第60到65分鐘，我真的很享受見到的一切。當然，我們持球時被對手搶到，並即刻被追回一球。我想如果我們如果回更衣室領先2:1，可能我們沒有那麼多的入球機會，這也是為何我樂於看到球隊領先3:1。然後就4:1、5:1，非常難以置信的表現。不過你也都見到，無論是有幾多優秀球員都好，如果他們在聯賽特別是對熱刺不去走動更多，他們會即刻開始反擊，因為他們用波都很好。這就是他們做到，他們可以入到2球的原因。我高興之後還見到第6球。

艾摩廉一切仍很艱難 至於稍早的兩場聯賽，曼聯主場又再不敵般尼茅夫。侯辛（Dean Huijsen）接應罰球頂入，令般尼茅夫在29分鐘就取得領先。曼聯換邊後再輸12碼，由祖斯甸古華特（Justin Kliuvert）操刀，在61分鐘拉開比數。安東尼施美安（Antoine Semenyo）在63分鐘為般尼茅夫再下一城，為球隊鎖定3:0的勝果。般尼茅夫以28分升上聯賽的第5位。而曼聯就僅得22分排第13。 賽後曼聯主帥的艾摩廉（Ruben Amorim）表示：「在這時刻，一切仍是很艱難。像曼聯般的球會，在主場輸0:3這對所有人都是難受。當然球迷真的很失望和厭倦。你可以在場內感受到，從奧拿拿（Andre Onana）第一個龍門球，他就在想應該怎樣做，然後去推動其他人，所有人都很不安。我是知道的，不過我們也得面對。」至於原本追趕着利物浦的車路士，就在主場與愛華頓打成0:0。藍戰士失分後，落後利物浦4分，但少打一場。