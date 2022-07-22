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體育
2022-07-22 10:59:12

英超︱利物浦熱身賽5球大勝萊比錫　達雲紐尼斯入4粒證非「水貨」

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迪雲紐尼斯獨取4球，協助利物浦熱身賽大勝。(路透社)

迪雲紐尼斯獨取4球，協助利物浦熱身賽大勝。(路透社)

以6,400萬英鎊（約6.01億港元）加盟利物浦的烏拉圭國腳達雲紐尼斯（Darwin Nunez），在對曼聯的熱身賽就錯失入球良機，一度令人質疑其實力。不過在回到歐洲，與德甲RB萊比錫的熱身賽，紅軍以5:0大勝，紐尼斯個人更連入4球。

利物浦完成亞洲之行後，回到歐洲在德國與萊比錫友賽。紅軍今仗先以穆罕默德沙拿（Mohamed Salah）與羅拔圖法明奴（Roberto Firmino）等上季陣容應戰，半場僅由沙拿的入球領先1球。不過，下半場換入紐尼斯等上陣，在3分鐘紐尼斯就為紅軍射入12碼擴大領先。而他3分鐘再建一功，加上68分鐘的入球，在為紅軍後備上陣23分鐘就完成帽子戲法，加上紐尼斯完場前再建一功，以4個入球一掃對曼聯失機的陰霾，而紅軍亦以5:0大勝萊比錫。

紅軍主帥高普（Jurgen Klopp）對達雲紐尼斯的表現指：「這是讓人閉嘴的最佳方法。我們經常想，如果花了大量資金購人，然後希望球員們不感到壓力。他們全部都只不過是普通人，在第一腳也有可能突然做得不夠完美。這個年代球員會看社交媒體，這不是很聰明，但他們是會做。然後突然就會因此而變得很繁忙。他（達雲紐尼斯）是與我們擁有過或已擁有的射手不同，但他是一個很好的射手。對他而言這是完美的一夜。」

高普稱讚紐尼斯的表現。(路透社) 路爾斯戴亞斯為紅軍搏得12碼。(路透社)
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