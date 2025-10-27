英超｜利物浦被阿仙奴拋離7分 是否經已衛冕失敗？（美聯社）

利物浦於周中歐聯賽事以5比1大炒法蘭克福後，本來以為經已終止季初頹勢，重返正軌。怎料作客賓福特的英超賽事，最終以2比3敗走，錄得聯賽4連敗劣績。

紅軍賽後排第7位，比榜首的阿仙奴少7分。如今利物浦最大的問題，是領隊史洛治 (Arne Slot) 還未能在聯賽3連敗中找出解決方案。

那麼紅軍的衛冕冠軍之路經已完結了嗎？