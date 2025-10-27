熱門搜尋:
萬聖節2025 新店關注組 大閘蟹 全運會 劉俊謙 網上熱話 健身 行山路線 二手樓 定期存款 C觀點 日本旅遊 食譜 味美道來 減肥 海德園
體育
2025-10-27 10:27:00

英超｜利物浦被阿仙奴拋離7分 是否經已衛冕失敗？

英超｜利物浦被阿仙奴拋離7分 是否經已衛冕失敗？（美聯社）

利物浦於周中歐聯賽事以5比1大炒法蘭克福後，本來以為經已終止季初頹勢，重返正軌。怎料作客賓福特的英超賽事，最終以2比3敗走，錄得聯賽4連敗劣績。

紅軍賽後排第7位，比榜首的阿仙奴少7分。如今利物浦最大的問題，是領隊史洛治 (Arne Slot) 還未能在聯賽3連敗中找出解決方案。

那麼紅軍的衛冕冠軍之路經已完結了嗎？

利物浦在英超暫列第7，落後曼聯、曼城、新特蘭、熱刺及般尼茅夫，當中更被榜首阿仙奴以7分拋離。 利物浦今季9場英超攻入16球，進攻問題不大。（美聯社） 利物浦翼鋒沙拿今季狀態平平，水準有待提升。（美聯社）

非也！但利物浦於9輪聯賽中從未展現衛冕冠軍應有的表現，事關衛冕冠軍不會連續4場聯賽落敗，利物浦如今看來有點潰不成軍的感覺。

利物浦防守死球現漏洞

今季聯賽的對手都比利物浦展現出更強大的飢渴感，表現更加醒神，導致紅軍連續6場賽事都出現先落後的情況。基本工作也做得不好，防守對方死球攻勢方面更加是一大問題，經常被對方憑角球或界外球攻勢輕鬆取得入球。

情況有點像上季的曼城，藍月亮由去年10月至12月中的9場聯賽中一共輸了6場，亦令球隊的衛冕機會越來越細。

雖然今季還有29輪的聯賽賽事，但當你將利物浦跟榜首阿仙奴的穩固防守表現作出比較的話，就會先到很大的分野。

儘管紅軍今夏作出了巨大的陣容轉變，但相信沒有人會預期多位頂級球員皆未能交出水準表現了吧。

紅軍還有時間撥亂反正，但明顯不會馬上找到解決方案。

原文刊登於 Yahoo 體育

