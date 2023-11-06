英超｜利物浦補時迫和盧頓　路爾斯迪亞斯復出後建奇功（附比賽精華）

備受父親綁架事件困擾的哥倫比亞國腳路爾斯戴亞斯（Luis Diaz），在事件後首次在比賽上陣，補時階段協助利物浦以1:1迫和升班馬的盧頓。賽後戴亞斯在社交網站表示，希望父親可以盡快獲釋。

因為父母在家鄉遭到綁架，戴亞斯在過去一周一直缺陣，而今場他也只列後備。在作客盧頓的簡尼禾夫路球場，紅軍雖然有不少的攻勢，但踢來並非得心應手，前鋒的達雲紐尼斯（Darwin Nunez）腳頭無靈，多次的機會都未能把握，半場兩隊只交白卷。