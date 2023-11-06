英超｜利物浦補時迫和盧頓　路爾斯迪亞斯復出後建奇功（附比賽精華）

備受父親綁架事件困擾的哥倫比亞國腳路爾斯戴亞斯（Luis Diaz），在事件後首次在比賽上陣，補時階段協助利物浦以1:1迫和升班馬的盧頓。賽後戴亞斯在社交網站表示，希望父親可以盡快獲釋。
因為父母在家鄉遭到綁架，戴亞斯在過去一周一直缺陣，而今場他也只列後備。在作客盧頓的簡尼禾夫路球場，紅軍雖然有不少的攻勢，但踢來並非得心應手，前鋒的達雲紐尼斯（Darwin Nunez）腳頭無靈，多次的機會都未能把握，半場兩隊只交白卷。
陳達毅首個英超入球
換邊後的紅軍，其實也繼續向今季增兵不多的這支護級份子強攻，只是前線仍是屢屢浪費機會。直到80分鐘，盧頓在右路的快速反擊，曼城借將的伊沙卡布尼（Issa Kabore）禁區右角位置的傳中，前曼聯青訓產品的陳達毅（Tahith Chong）門前撞入，是這位荷蘭擁有華裔血統的中場首個英超入球，也為這支榜下游球隊取得領先。紅軍在83分鐘換入戴亞斯，這位哥倫比亞國腳在補時5分鐘，接應哈維艾利洛（Harvey Elliott）的長傳，門前頂入，令利物浦得以取回1分。
紅軍和波後，以24分升上第3，與阿仙奴同分。而盧頓取得1分後，壓過同得6分的般尼茅夫，升上降班線上的第17位。