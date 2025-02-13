英超｜利物浦補時遭愛華頓迫和　葛迪遜公園最後一次默郡打吡

作為愛華頓搬遷前的最後一次馬西塞特郡打吡，也是莫耶斯（David Moyes）回歸的首次打吡戰，這場賽事對拖肥糖的意義更為特別。而憑着達高斯基（James Tarkowski）補時8分鐘建功，令愛華頓2:2迫和榜首的利物浦，兩隊之後各有1人被逐，紅軍主帥史洛治（Arne Slot）也因為質問球證而被逐。 馬西塞特郡打吡或者很久沒成為了話題，然而今次的打吡戰對主隊的愛華頓別具意義。因為球隊來季就遷到利物浦港口的新球場，不再是與利物浦晏菲路遙遙相對的兩座球場。而且這也是重返愛華頓領軍的莫耶斯再次帶隊出戰打吡，結果拖肥糖的積極也令球隊取得領先。比圖比東卡（Beto Betuncal）轉身接應隊友的直線，單刀為愛華頓11分鐘打開紀錄。然而紅軍5分鐘後就由阿歷斯麥亞里士打（Alexis Mac Allister）接應穆罕默德沙拿（Mohamed Salah）傳中頂入追平。班夫韋迪（Jarrad Branthwaite）之後接應隊友罰球後二傳，近門再射入，只是旁證指隊友越位而入球無效，半場雙方各一言和。

換邊後愛華頓仍是有不少增添比數機會，可是沙拿在73分鐘，把握到拖肥糖防線接連解圍的失誤，禁區內補中，為利物浦反先2:1。可是榜首的紅軍又無法守住領先機會，在補時的8分鐘，由達高斯基把握到機會在禁區內射入，結果愛華頓在這場別具意義的打吡戰迫和對手2:2。愛華頓的杜哥利（Abdoulaye Doucoure）與利物浦的居迪斯鍾斯（Curtis Jones）之後因為衝突而領下第2面黃牌雙雙被逐，史洛治則在上前質問球證時，也被球證趕離場，不過兩隊最後維持2:2的比數完場，紅軍繼續在榜首領先，與次席的阿仙奴相差7分，而愛華頓27分升上第15位，距離降班區內的李斯特城相差10分。

雲迪積克批球證未能控制比賽 賽後紅軍隊長的華基爾雲迪積克（Virgil van Dijk）批評球證的水準：「我們看到他們如何慶祝入球，他們完全有權這樣去做。我認為杜哥利是想挑釁我們的球迷，我想我見到的是鍾斯不認為這是他們應該做的事，而之後你也知道，發生了甚麼小衝突。我不認為球證有控制到比賽，兩隊都有這樣的情況，這就是他們的盃賽決賽。我認為球證在比賽佔很大部份，一些挑戰會被視為犯規，然而同樣情況也可能不是。」 至於莫耶斯就表示：「我在我的位置沒看到（杜哥利）情況。有機會我會再看，而我是有點失望，因為杜哥利打得很好，而我將因為兩黃一紅而失去他。在這裡今晚情緒一直高漲，球場是個火熱的場地，這一片混亂。你可以看到在賽後這對球迷的意義，球迷非常興奮。這是其中一個重要的晚上。」