英超｜利物浦和曼城得失球不及阿仙奴居次 高普不滿不獲杜古走甩12碼

英超周日（10日）大戰，利物浦主場迎戰曼城，兩隊最終賽和1:1，失分的利物浦造就阿仙奴，以較佳得失球差升上榜首。 曼城23分鐘靠角球攻勢先開紀錄，史東斯（John Stones）接應乖巧掃入。換邊後，利物浦的達雲紐尼斯（Darwin Nunez）在禁區被對方門將踢跌，球證直指12碼，阿歷斯麥亞里士打（Alexis Mac Allister）操刀射入，紅軍50分鐘扳平1:1。

The ball hits macca’ chest first… doku touches it to move the ball upwards lmao🤣 pic.twitter.com/7E3G7eSgQX — Isaac (@Endo_szn) March 10, 2024

高普︰應判12碼 兩隊最終各得1分。利物浦與阿仙奴28戰同得64分，阿仙奴以較佳得失球差升上榜首，曼城1分落後排第3。曼城翼鋒謝利美杜古（Jeremy Doku）在完場前禁區內疑似踢中利物浦中場麥亞里士打，球證未有判罰12碼，令利物浦主帥高普（Jurgen Klopp）氣結︰「明顯應該判12碼，地球上所有踢足球的人都應有相同睇法。就算不是禁區內，這情況出現在球場其他位置，也應判罰及給予黃牌。」