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體育
2024-03-11 08:32:00

英超｜利物浦賽和曼城益阿仙奴上榜首　高普不滿杜古走甩12碼（附比賽精華）

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英超｜利物浦和曼城得失球不及阿仙奴居次 高普不滿不獲杜古走甩12碼

英超｜利物浦和曼城得失球不及阿仙奴居次 高普不滿不獲杜古走甩12碼

英超周日（10日）大戰，利物浦主場迎戰曼城，兩隊最終賽和1:1，失分的利物浦造就阿仙奴，以較佳得失球差升上榜首。

曼城23分鐘靠角球攻勢先開紀錄，史東斯（John Stones）接應乖巧掃入。換邊後，利物浦的達雲紐尼斯（Darwin Nunez）在禁區被對方門將踢跌，球證直指12碼，阿歷斯麥亞里士打（Alexis Mac Allister）操刀射入，紅軍50分鐘扳平1:1。

英超｜利物浦和曼城得失球不及阿仙奴居次 高普不滿杜古走甩12碼，遠藤航踢出亮麗表現。（美聯社） 英超｜利物浦和曼城得失球不及阿仙奴居次 高普不滿杜古走甩12碼。（美聯社） 英超｜利物浦和曼城得失球不及阿仙奴居次，史東斯先開紀錄。（美聯社） 英超｜利物浦和曼城得失球不及阿仙奴居次，夏蘭特未有進帳。（美聯社） 英超｜利物浦和曼城得失球不及阿仙奴居次，麥亞里士打12碼追平。（美聯社） 完場前杜古疑似先踢中皮球再踢中麥亞里士打（網上圖片） 英超｜利物浦和曼城得失球不及阿仙奴居次，迪布尼不滿被哥迪奧拿換出。（美聯社） 英超｜利物浦和曼城得失球不及阿仙奴居次。（美聯社） 英超｜利物浦和曼城得失球不及阿仙奴居次。（美聯社） 英超｜利物浦和曼城得失球不及阿仙奴居次，高普與哥迪奧拿惺惺相惜。（美聯社）

高普︰應判12碼

兩隊最終各得1分。利物浦與阿仙奴28戰同得64分，阿仙奴以較佳得失球差升上榜首，曼城1分落後排第3。曼城翼鋒謝利美杜古（Jeremy Doku）在完場前禁區內疑似踢中利物浦中場麥亞里士打，球證未有判罰12碼，令利物浦主帥高普（Jurgen Klopp）氣結︰「明顯應該判12碼，地球上所有踢足球的人都應有相同睇法。就算不是禁區內，這情況出現在球場其他位置，也應判罰及給予黃牌。」

另一場，熱刺作客4:0大勝十人應戰的阿士東維拉，而般尼作客被韋斯咸逼和2:2，白禮頓主場靠對手的烏龍球，1球少勝諾定咸森林。

原文刊登於 香港電台

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