英超｜利物浦近3季51次中楣或中柱最黑仔？拋離車路士般尼茅夫

足球射中門柱或橫樑的聲音，瞬間擊碎萬千球迷對入球的期望，亦破壞球場內的氣氛。很多時候，球迷幻想如果那一腳能入網，我們便能成功爭取歐聯席位、擊敗宿敵……甚至避免降班。
究竟英超哪支球隊最黑仔？以下是過去三個球季的統計結果。
利物浦球迷對結果應該不會感到意外：自2023-24球季開始，利物浦已51次中楣或中柱，比排第二的車路士多9次，幾乎是爭標對手阿仙奴（30 次）的兩倍。
紐尼斯最大「貢獻」
這當然與紅軍兩大「柱男」有關，已離隊的紐尼斯（Darwin Nunez，兩季9次）、以及沙拿（Mohamed Salah）8次中柱或中楣。
而本季加普（Cody Gakpo）亦加入「黑仔行列」。
上月對曼聯一戰中，他竟然三次射中門柱，直接令利物浦未能搶得至少一分，甚至三分。
而曼聯今年亦黑仔，本季亦有 8 次 射門中柱或中楣，是所有球隊之中最多。隊長般奴費南迪斯（Bruno Fernandes）本季三次擊中門框，與紐尼斯及熱刺前翼鋒古達斯（Mohammed Kudus）同列過去三季最多的球員。
當史洛治正試圖扭轉利物浦的局面時，本周其中一則流傳的轉會傳聞，或許並非最佳方向。般尼茅夫翼鋒安東尼施美安（Antoine Semenyo）因合約中附有 6500 萬鎊解約金，被傳可能於一月轉投利物浦。
而他確實與紅軍很夾。自 2023 年 8 月以來，他已 7 次射中門柱或橫樑！
原文刊登於 Yahoo 體育