英超｜利物浦近3季51次中楣或中柱最黑仔？拋離車路士般尼茅夫

足球射中門柱或橫樑的聲音，瞬間擊碎萬千球迷對入球的期望，亦破壞球場內的氣氛。很多時候，球迷幻想如果那一腳能入網，我們便能成功爭取歐聯席位、擊敗宿敵……甚至避免降班。

究竟英超哪支球隊最黑仔？以下是過去三個球季的統計結果。

利物浦球迷對結果應該不會感到意外：自2023-24球季開始，利物浦已51次中楣或中柱，比排第二的車路士多9次，幾乎是爭標對手阿仙奴（30 次）的兩倍。

紐尼斯最大「貢獻」

這當然與紅軍兩大「柱男」有關，已離隊的紐尼斯（Darwin Nunez，兩季9次）、以及沙拿（Mohamed Salah）8次中柱或中楣。