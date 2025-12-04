英超｜利物浦迫和新特蘭又失分　阿仙奴輕取賓福特

上屆英超冠軍的利物浦，今季表現依然不穩。球隊上仗擊敗韋斯咸後，卻主場又只能憑一個省中人改變方向的烏龍球，以1:1迫和新特蘭，這是球隊今季聯賽首次和波。至於榜首的阿仙奴，主場以2:0輕取賓福特，在聯賽榜又拉開4分。
上仗收起了穆罕默德沙拿（Mohamed Salah），今場這位埃及前鋒繼續坐後備。上半場新特蘭先有查爾曉美（Trai Hume）射中楣，再有奧馬阿達雷迪（Omar Alderete）中柱，而利物浦就只有阿歷斯麥阿里士打（Alexis MacAllister）頭槌中柱，半場雙方互無紀錄。不過換邊後，作客的新特蘭仍是先找到機會，基斯迪尼泰比（Chemsdine Talbi）禁區頂起腳，省中華基爾雲迪積克（Virgil van Dijk）的腳笠入，67分鐘令黑貓領先。到81分鐘，科利安華迪斯（Florian Wirtz）個人在禁區內推橫起腳，省中洛迪梅基尼（Nordi Mukiele）的腳改變方向，為主場的利物浦追平，黑貓末段還有威爾遜伊斯多（Wilson Isidor）的單刀，幸被緊追在後的費特歷高基艾沙（Federico Chiesa）阻擋了射門，令利物浦得以1:1迫和新特蘭。
利物浦領隊的史洛治（Arne Slot）賽後表示：「明顯對着我們的球隊都覺得他們能取得成績。下半場就只有一隊在控球，不過他們就只需要一次的罰球機會，以一個長波就可以去到我們後半場，並令他們造成了威脅。他們展示了他們死球戰術的威脅，我們沒有在死球上失球這是一件好事。我希望得到更多，不過我知這是有多困難。」紅軍開季14場得22分排第8，而新特蘭就多紅軍1分排第6。
車路士作客不敵列斯聯
至於榜首的阿仙奴，主場有米基爾馬連奴（Mikel Merino）及布卡約沙卡（Bukayo Saka）的入球，以2:0輕取賓福特。受到「辱華」事件影響的白禮頓，主場以3:4不敵阿士東維拉。至於榜尾的狼隊，球迷開始對擁有球會的中國復星集團不滿，甚至有球迷鼓吹將青天白日旗帶入球場，以促使復星集團出售球會股權，而狼隊主場以0:1不敵諾定咸森林，狼隊目前以2分墊底。至於上仗賽和阿仙奴的車路士，就以1:3作客不敵列斯聯，而水晶宮就作客1:0擊敗般尼。