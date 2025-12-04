英超｜利物浦迫和新特蘭又失分　阿仙奴輕取賓福特

上屆英超冠軍的利物浦，今季表現依然不穩。球隊上仗擊敗韋斯咸後，卻主場又只能憑一個省中人改變方向的烏龍球，以1:1迫和新特蘭，這是球隊今季聯賽首次和波。至於榜首的阿仙奴，主場以2:0輕取賓福特，在聯賽榜又拉開4分。

上仗收起了穆罕默德沙拿（Mohamed Salah），今場這位埃及前鋒繼續坐後備。上半場新特蘭先有查爾曉美（Trai Hume）射中楣，再有奧馬阿達雷迪（Omar Alderete）中柱，而利物浦就只有阿歷斯麥阿里士打（Alexis MacAllister）頭槌中柱，半場雙方互無紀錄。不過換邊後，作客的新特蘭仍是先找到機會，基斯迪尼泰比（Chemsdine Talbi）禁區頂起腳，省中華基爾雲迪積克（Virgil van Dijk）的腳笠入，67分鐘令黑貓領先。到81分鐘，科利安華迪斯（Florian Wirtz）個人在禁區內推橫起腳，省中洛迪梅基尼（Nordi Mukiele）的腳改變方向，為主場的利物浦追平，黑貓末段還有威爾遜伊斯多（Wilson Isidor）的單刀，幸被緊追在後的費特歷高基艾沙（Federico Chiesa）阻擋了射門，令利物浦得以1:1迫和新特蘭。