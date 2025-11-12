英超｜利物浦雲迪積克「詐糊」球證主管韋比力撐判決合理

周日（9日）英超的曼城對利物浦大戰中，紅軍隊長華基爾雲迪積克（Virgil van Dijk）上半場接應角球頂入，被判隊友越位而無效的事件，英格蘭職業裁判員協會（PGMOL）主管的韋比（Howard Webb）提出了自己的觀點，他認為球證卡雲拿治（Chris Kavanagh）的決定並非不合理。 利物浦在周日的大戰慘吞3蛋，賽後史洛治（Arne Slot）對入球被推翻不滿，他稱這是「明顯而清晰」的錯誤，紅軍也在之後聯絡PGMOL提出質疑。韋比在英超球證的節目上，對有關判決提出個人的觀點：「當球移向安德魯羅拔臣（Andy Robertson）時，他大概距離球門3碼，然後他明顯縮低了頭，球就從他頭上飛過，然後在他所在的那一半小禁區內入網。裁判有需要作出決定，那個行為是否構成對守門員的影響，以及會否影響他去救球呢？這就出現主觀的判斷。他們見到那動作很接近門將，因此有了這個觀點。」

韋比反駁史洛治指去季狀況不同 韋比再表示：「我知道這不是所有人的看法。但是當球員與守門員接近時，球在向他的方向飛去，而他縮低了頭讓球飛過，球證為何得出這結論，這並非不合理。他們得出了結論是影響了基安盧基當拿隆馬（Gianluigi Donnarumma）撲向球的能力及撲救。當他們在現場作出了結論，視像助理裁判（VAR）的工作就是看那決定是否有清晰及明顯錯誤。只有當拿隆馬真正知道他有沒有受影響，而我們只能看到事實的證據。」 史洛治亦提到上季曼城絕殺狼隊，史東斯（John Stones）的頭槌，當時貝拿度施華（Bernardo Silva）被指在門將荷西沙亞（Jose Sa）前面。韋比解釋：「這清楚是與今次不同的狀況，那時的球是直接越過沙亞頭上，而沒有越過施華，他確實在越位位置，不過重點是他從球的軌跡中移開。這很難看到以及認為施華影響了沙亞的行動，如果球在施華頭上飛過，可能會令沙亞有猶豫，怕球打到施華，那樣的話我們最終還是會得到入球無效的結論。」

現場球證對話 另外，媒體亦公開了比賽期間的裁判對話。 旁證：羅拔臣在視線範圍，在守門員的前方，他縮低避過了球，他（羅拔臣）是非常非常接近他（當拿隆馬），我認為他（羅拔臣）在視線之內，我認為他（當拿隆馬）有受到影響。

球證：好，那就是越位。

旁證：我認為越位。

球證：現場決定是越位。

VAR：檢查現場對羅拔臣越位的決定，等等，等等。你們得出了明顯越位的位置。

助理VAR：我同意現場觀點，我認為這是越位，這很清晰而明顯，那行為清楚影響了守門員。

VAR：基斯（卡雲拿治），是米高（奧利華，Michael Oliver）。確定了現場對羅拔臣的越位決定，他是在越位位置，而且很接近守門員，這明顯是一個直接在他面前的移動，檢查完畢，是越位。