英超｜利物浦麥亞里士打圖為安素費南迪斯降溫　母會河床球迷火上加油

車路士的阿根廷中場安素費南迪斯（Enzo Fernandez），在美洲國家盃決賽回國後，在隊巴上直播唱出帶有歧視的歌詞而被法國足協譴責，事後也被球隊的車路士追究及遭隊友的不滿。安素雖然就事件作出道歉，阿根廷的隊友的利物浦中場阿歷斯麥亞里士打（Alexis Mac Allister）試圖為事件降溫，可是在安素參與母會河床的巡遊時，河床球迷卻在球場一起唱回安素引發爭議的歌曲，似在為事件火上加油。

在車路士及國際足協（FIFA）都在調查及考慮有關事件的處理之際，隊友的麥亞里士打先為安素降溫：「安素已經道歉了，而他也解釋發生了甚麼，沒有甚麼可以再補充。我們都認識安表，我們知道他絕對不是懷有惡意的，這更只不過是一句歌詞，更多是嘲笑的語氣多於其他。最重要是安素已經道歉，我們應重視這一點。」