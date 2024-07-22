英超｜利物浦麥亞里士打圖為安素費南迪斯降溫　母會河床球迷火上加油

車路士的阿根廷中場安素費南迪斯（Enzo Fernandez），在美洲國家盃決賽回國後，在隊巴上直播唱出帶有歧視的歌詞而被法國足協譴責，事後也被球隊的車路士追究及遭隊友的不滿。安素雖然就事件作出道歉，阿根廷的隊友的利物浦中場阿歷斯麥亞里士打（Alexis Mac Allister）試圖為事件降溫，可是在安素參與母會河床的巡遊時，河床球迷卻在球場一起唱回安素引發爭議的歌曲，似在為事件火上加油。
在車路士及國際足協（FIFA）都在調查及考慮有關事件的處理之際，隊友的麥亞里士打先為安素降溫：「安素已經道歉了，而他也解釋發生了甚麼，沒有甚麼可以再補充。我們都認識安表，我們知道他絕對不是懷有惡意的，這更只不過是一句歌詞，更多是嘲笑的語氣多於其他。最重要是安素已經道歉，我們應重視這一點。」
迪保羅批評有人故意放大事件
另一位隊友的迪保羅（Rodrigo de Paul）也為安素辯護：「這只是人們沒有分析歌曲的音調。我明白人們因為種族歧視而受害，所有人都不喜歡這些。不過如果安素的（車路士）隊友覺得冒犯，應該是立院打電話叫他不要放社交媒體。我覺得這有點『靠害』，或是安素被放在他不應該身處的位置。」
不過，安素在周日（21日）出席母會河床慶祝阿根廷贏得美洲國家盃的巡遊，不過在他們抵達球場的時候，球迷又唱回安素他們被指歧視的歌曲。車路士及國際足協目前未就安素的行為作出裁決，不過有體育法規的律師估計，這位23歲的阿根廷國腳，可能會面臨12場的停賽處分。
O meia Enzo Fernández, do Chelsea, foi homenageado pela diretoria do River Plate no intervalo do jogo contra o Lanús.— LIBERTA DEPRE (@liberta___depre) July 21, 2024
No momento da homenagem, a torcida do River entoou no Estádio Monumental de Núñez, a música racista e transfóbica contra os jogadores franceses.
"Escutem,… pic.twitter.com/GTYIxxCMg4