英超︱利物浦6:1大破列斯　聯賽5仗錄首勝

利物浦自聯賽大破曼聯7:0之後，一直未能在聯賽再贏。在4場不勝過後，於周一（17日）晚作客列斯聯，在穆罕默德沙拿（Mohamed Salah）及迪亞高祖達（Diogo Jota）分別梅開二度之下，以6:1大勝對首，5場聯賽終取得1勝。

在聯賽有超過一個月未嘗勝果，利物浦的排名已跌至聯賽的第8位，賽前落後前4的紐卡素12分，紅軍今仗作客面對上季贏過6球的列斯，今仗35分鐘阿歷山大阿諾特（Trent Alexander-Arnold）控球被指手臂觸球，不過球證翻看VAR後認為未有犯規之下，他助攻予加普（Cody Gakpo）門前射入，令紅軍取得領先。4分鐘後沙拿再接應隊友的傳送，禁區內轉身起腳射入，令紅軍半場領先2:0。