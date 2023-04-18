英超︱利物浦6:1大破列斯　聯賽5仗錄首勝

利物浦自聯賽大破曼聯7:0之後，一直未能在聯賽再贏。在4場不勝過後，於周一（17日）晚作客列斯聯，在穆罕默德沙拿（Mohamed Salah）及迪亞高祖達（Diogo Jota）分別梅開二度之下，以6:1大勝對首，5場聯賽終取得1勝。
在聯賽有超過一個月未嘗勝果，利物浦的排名已跌至聯賽的第8位，賽前落後前4的紐卡素12分，紅軍今仗作客面對上季贏過6球的列斯，今仗35分鐘阿歷山大阿諾特（Trent Alexander-Arnold）控球被指手臂觸球，不過球證翻看VAR後認為未有犯規之下，他助攻予加普（Cody Gakpo）門前射入，令紅軍取得領先。4分鐘後沙拿再接應隊友的傳送，禁區內轉身起腳射入，令紅軍半場領先2:0。
沙拿祖達各入兩粒
換邊後史尼史泰拉（Luis Sinisterra）把握紅軍守將伊巴希馬干拿迪（Ibrahima Konate）的失誤，在47分鐘一度為列斯追近比分。不過祖達52分鐘接應隊友斜線，禁區頂挑入，令利物浦再度拉開比數。之後沙拿及祖達分別在64及73分鐘各自攻入今場第2個入球，加上後備上陣的達雲紐尼斯（Darwin Nunez）在接近完場前建功，帶領利物浦以6:1大勝一仗。
紅軍贏波之後，繼續排聯賽第8，不過與紐卡素相差餘下9分，而與歐協聯席位的第7位白禮頓亦僅2分之差，但紅軍多打白禮頓一場。至於落敗的列斯，以29分排聯賽16，與降班區的諾定咸森林僅差2分。