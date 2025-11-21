熱門搜尋:
體育
2025-11-21 12:36:34

英超｜前利物浦文尼談拒加盟曼聯　皆因雲高爾

效力艾納斯的沙迪奧文尼。(路透社)

前利物浦前鋒沙迪奧文尼（Sadio Mane），在接受前曼聯名將里奧費迪南（Rio Ferdinand）訪問，提及他當年選擇利物浦前，其實拒絕了曼聯的合約，原因是時任曼聯領隊的雲高爾（Louis van Gaal）未能保證他上場時間。

文尼在2016年加盟利物浦，之後上陣269次入120球，與穆罕默德沙拿（Mohamed Salah）及羅拔圖法明奴（Roberto Firmino）有「埃及文明」的稱號。他接受里奧的訪問透露在紅軍聯繫他之前，紅魔早對他有興趣，並解釋最後拒絕奧脫福的原因：「曼聯那時打電話給我。我當時與雲高爾傾談。那時朗尼（Wayne Rooney）在陣，又有迪馬利亞（Angel Di María），迪比（Memphis Depay）都在。當他們簽不到我，他們就收購安東尼馬迪爾（Anthony Martial）。那時雲高爾跟我說『文尼，你怎麼了？在做甚麼？我想你過來曼聯。」

AP22315440555504.jpg

荷蘭主帥雲高爾第三度領軍。(美聯社)

熱刺普捷天奴計劃吸引

文尼續說：「我就『真的？』他說『是呀』，然後的回應：『可以，現在我與經理人商量中』，他說『我們會見到甚麼是最好，因為我知道你是個好球員，而你可以幫助到球隊，我們可以令你成為一個更好的球員』。」正當轉會開始在蘊釀時，文尼再向雲高爾提出一個問題：「我說『可以呀，所以我有個問題，你有迪比，你有朗尼，還有迪馬利亞，你還有雲佩斯（Robin van Persie），因此我可以上陣嗎？這是我的疑問，因為我想要比賽。他說『我知道你的天賦，你是很好，不過只要你做好訓練，有好的表現，你可以上陣。不過我們也有一些球員都是很好。」

文尼表示：「我不信納那個解釋，我有與教練們討論，不過他告訴我如果我表現好可以比賽，不過在當時，我未準備好，我仍然年輕，我需要一些人的幫助，還要1至2年才成為我想要的存在。我還留在修咸頓，表現還未穩定。然後我們說『好的，就看看吧』。」文尼又透露，其實熱刺同樣也有興趣，而且當時普捷天奴（Mauricio Pochettino）的計劃也相當吸引，可是熱刺最後未有出手，而接着就到利物浦聯絡。文尼最終選擇了紅軍。

