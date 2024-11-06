英超｜前曼聯主帥滕哈格超冤枉　韋比認VAR犯大錯判韋斯咸12碼

英超球證的奧利華（Michael Oliver）再度的犯錯，間接導致曼聯主帥的滕哈格（Erik ten Hag）被解僱。英格蘭職業裁判員協會（PGMOL）主管韋比（Howard Webb）認為，奧利華在韋斯咸對曼聯的比賽，向主裁判提出翻看片段是犯錯，最後讓韋斯咸補時擊敗曼聯，並解僱主帥。

英國的《泰晤士報》報道，稱韋比認為比賽的視像助理裁判（VAR）奧利華，在有關12碼的決定出現偏差。韋比沒有就事件公開討論，但英國媒體預計他會在下星期的一個相關節目被問到有關問題。而報道亦稱，由英超成立的關鍵比賽事件小組，也將今次的判決視為重大過失。