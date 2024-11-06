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體育
2024-11-06 13:21:32

英超｜前曼聯主帥滕哈格超冤枉　韋比認VAR犯大錯判韋斯咸12碼

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滕哈格因為對韋斯咸一仗的VAR枉判而被炒。(路透社)

滕哈格因為對韋斯咸一仗的VAR枉判而被炒。(路透社)

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英超球證的奧利華（Michael Oliver）再度的犯錯，間接導致曼聯主帥的滕哈格（Erik ten Hag）被解僱。英格蘭職業裁判員協會（PGMOL）主管韋比（Howard Webb）認為，奧利華在韋斯咸對曼聯的比賽，向主裁判提出翻看片段是犯錯，最後讓韋斯咸補時擊敗曼聯，並解僱主帥。

英國的《泰晤士報》報道，稱韋比認為比賽的視像助理裁判（VAR）奧利華，在有關12碼的決定出現偏差。韋比沒有就事件公開討論，但英國媒體預計他會在下星期的一個相關節目被問到有關問題。而報道亦稱，由英超成立的關鍵比賽事件小組，也將今次的判決視為重大過失。

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賽事途中有表示12碼決定由VAR提出。(路透社)

賽事途中有表示12碼決定由VAR提出。(路透社)

在上月底曼聯作客韋斯咸的聯賽，韋斯咸補時獲得12碼，由查洛保雲（Jarrod Bowen）射入，令曼聯最終輸1:2。然而當時主裁判的古迪（David Coote）未有判處12碼，不過VAR之後通知古迪，要求翻看丹尼艾格斯（Danny Ings）與馬菲斯迪歷特（Matthijs de Ligt）的碰撞，最後古迪認同迪歷特小腿踢到艾格斯判罰，然而其實之前艾格斯是犯手球。

賽後滕哈格已批評，有關的決定不單是不公平，也是不正義的判決。同時已經指出，在今年英超有關VAR的指引說明，需要在有清晰的錯誤下才需要由VAR提出審視，然而有關的情況並非「清晰的錯誤」。

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