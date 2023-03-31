英超︱加入人權條款收緊對球會高層監管　曼聯賣盤或受影響

英超賽會收緊擁有人規則，禁止任何曾干犯侵害人權事件的人士作為球會的擁有人。當中，有意收購曼聯的卡塔爾財團，可以是其中一個被檢視的目標之一。

根據英國的《全球人權制裁條例》，在英格蘭頂級球會的擁有人可能會因為違反人權行為而被取消資格，而被英國政府制裁的人士，也適用，有關的規則是即時生效。同時，英超賽會亦修訂了可以取消資格的刑事案件，當中包括暴力、貪污、欺詐、逃稅以及仇恨的罪行。同時亦賦權賽會可以暫停涉嫌干犯有關罪行的球會負責人有關職務。

人權組織指分別不大

國際特赦組織指這是踏上正確的一步，不過亦警告若不確切執行，仍可能令英超成為特權人士的「體育玩具」。國際特赦組織早前曾要求英超，重新審視沙特阿拉伯的公共投資基金入（PIF）主紐卡素。不過英超之後表示，他們得到一份具法律約束力的文件，保證沙特政府不能干預紐卡素的事務，因此批准有關易手。國際特赦組織英國分部的經濟事務主管就指，除非能明確禁止涉及海外嚴重侵犯人權行為的權貴控制英超球會，以及用於為國家洗白，否則這些規則其實沒甚麼分別。

而最近賣盤的曼聯，其中一個有意收購的財團來自卡塔爾，由前卡塔爾皇室第2繼承人的Sheikh Jassim牽頭，因此引起了人權組織以及LGBTQ+的團體關注。另外去年俄羅斯入侵烏克蘭後，車路士的班主阿巴莫域治遭受英國的制裁，也引發了英超球會擁有權的問題。