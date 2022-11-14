英超︱加拿祖入球絕殺富咸　C朗受訪稱感遭曼聯背叛

世界盃前的最後一場英超，曼聯憑阿根廷小將加拿祖（Alejandro Garnacho）補時的入球，以2:1絕殺富咸。不過隊中球星基斯坦奴朗拿度（Cristiano Ronaldo）在連續兩場缺席後，接受英國《太陽報》訪問，指控感到遭曼聯的「背叛」，又指自己並不尊重滕哈格（Erik ten Hag），因為滕帥也未尊重自己。因此外間估計，這位37歲葡萄牙國腳可能在世界盃後離開曼聯。

作為世界盃前壓軸的英超賽事，曼聯仍以主力陣容出戰。在14分鐘就由基斯甸艾歷臣（Christian Eriksen）接應隊友傳中剷入，令紅魔半場領先1:0。不過換邊後，富咸在61分鐘由丹占士（Dan James）快腳射入扳平。不過比賽至補時的3分鐘，加拿祖與艾歷臣左路配合，加拿祖殺入禁區，為紅魔射成2:1完場。

不過在曼聯慶祝這場勝利的同時，英國《太陽報》就刊出了C朗的專訪「贈慶」。在訪問中，C朗指覺得被曼聯「背叛」，又認為包括滕哈格在內，隊內有些人是想將他趕走。同時他亦回應前隊友朗尼（Wayne Rooney）的批評。