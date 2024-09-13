英超｜北倫敦打吡戰 熱刺心雄「大」鬥阿仙奴

北倫敦打吡，例必激戰。開季平平的熱刺周日晚迎戰阿仙奴，藉對手傷、停困擾，必見獵心喜，主動求勝勿失良機；不過兵工廠鋒將亦非泛泛之輩，今場有望鬥攻娛眾，足智彩入球中位數[2.5]球，必先取「大」(球賽編號FB0250，9月15日21:00開賽)。

熱刺今夏擴軍不手軟，但一眾貴價新兵未見成效。今夏「標王」英格蘭箭頭蘇蘭基近兩仗養傷；而年輕中場艾治格雷及翼鋒奧度拔雖有上陣，但有待融入。球隊開季3戰4分，唯一勝仗就是主場4比0大炒開季英超最頹的愛華頓。

南韓隊長前鋒孫興民該仗已入兩球外，剛戰代表國家隊作客阿曼又射入靚波致勝。此子上屆兩鬥阿仙奴共入3球，既然新隊友未見威力，「孫仔」今場又是主隊孭重飛的入波希望。