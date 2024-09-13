英超｜北倫敦打吡戰 熱刺心雄「大」鬥阿仙奴

北倫敦打吡，例必激戰。開季平平的熱刺周日晚迎戰阿仙奴，藉對手傷、停困擾，必見獵心喜，主動求勝勿失良機；不過兵工廠鋒將亦非泛泛之輩，今場有望鬥攻娛眾，足智彩入球中位數[2.5]球，必先取「大」(球賽編號FB0250，9月15日21:00開賽)。
熱刺今夏擴軍不手軟，但一眾貴價新兵未見成效。今夏「標王」英格蘭箭頭蘇蘭基近兩仗養傷；而年輕中場艾治格雷及翼鋒奧度拔雖有上陣，但有待融入。球隊開季3戰4分，唯一勝仗就是主場4比0大炒開季英超最頹的愛華頓。
南韓隊長前鋒孫興民該仗已入兩球外，剛戰代表國家隊作客阿曼又射入靚波致勝。此子上屆兩鬥阿仙奴共入3球，既然新隊友未見威力，「孫仔」今場又是主隊孭重飛的入波希望。
阿仙奴傷停損兵力
阿仙奴國際賽前因中場主力迪格蘭賴斯爭議性被逐，被白禮頓逼和1比1，開季連勝走勢被打斷，此子今場更要停賽。兵工廠國際賽期間更折損意大利守將卡拉科利及隊長奧迪加特，加上新兵美連奴手部骨折，未能即用，中場人手尤其告急；今屆未正式踢過1分鐘的意大利老牌中場佐真奴或要頂上，德國前鋒夏維斯墮後一格替「奧隊」派牌，球隊中場要大執位。
不過球隊爭勝亦未必絕望，從車路士借得英格蘭前鋒史達寧後，此子已在新東家操練多時，可隨時開上戰場；配合近期在國家隊未獲選召的李安度杜沙特及加比爾馬天尼利，以及傷愈的巴西箭頭加比爾捷西斯，進攻組合仍可多變。始終計近3季聯賽對戰，兵工廠錄得4勝1和1負，其中5戰「總入球」最少3球；今場北倫敦打吡旗鼓相當，「大」戰可期。