英超｜占Sir入魔在即 擬斥巨資改建曼聯奧脫福

英超褪色勁旅曼聯剛在英超主場，憑連迪路夫的奠勝入球，1球險勝升班馬盧頓，總算終止奧脫福連敗走勢；更好的消息是，英國富豪利治基夫爵士(Sir Jim Ratcliffe)入股「紅魔」曼聯25%一事，有望快將落實。根據英國《每日郵報》的最新消息，「占Sir」入閣後將會全權主理足球營運事務；而其首個重要目標是改建奧脫福，以及為卡寧頓訓練中心大翻新。

斥約23.4億港元更新奧脫福設施

著名的「夢劇院」奧脫福雖然歷史悠久，但同時卻是設備落後，更有部份天花漏水；有關「占Sir」入閣後的建構藍圖近日曝光，首先是確認不會興建新球場，相反是會花費約2.45億英鎊(23.4億港元)更新奧脫福設施，以及進行改建工程等。與此同時，新股東也會再斥資約1.5億至2億英鎊，將卡寧頓訓練中心現代化，望能從基礎上提升「紅魔」戰力，勢令魔迷期待。