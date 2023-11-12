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體育
2023-11-12 17:31:28

英超｜占Sir入魔在即 擬斥巨資改建曼聯奧脫福

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奧脫福

奧脫福今季威力大減，改建後或能改運。(資料圖片)

曼聯剛在英超主場險勝升班馬盧頓1比0 連迪路夫射入奠勝入球 英國富豪利治基夫爵士(Sir Jim Ratcliffe)

英超褪色勁旅曼聯剛在英超主場，憑連迪路夫的奠勝入球，1球險勝升班馬盧頓，總算終止奧脫福連敗走勢；更好的消息是，英國富豪利治基夫爵士(Sir Jim Ratcliffe)入股「紅魔」曼聯25%一事，有望快將落實。根據英國《每日郵報》的最新消息，「占Sir」入閣後將會全權主理足球營運事務；而其首個重要目標是改建奧脫福，以及為卡寧頓訓練中心大翻新。

斥約23.4億港元更新奧脫福設施

著名的「夢劇院」奧脫福雖然歷史悠久，但同時卻是設備落後，更有部份天花漏水；有關「占Sir」入閣後的建構藍圖近日曝光，首先是確認不會興建新球場，相反是會花費約2.45億英鎊(23.4億港元)更新奧脫福設施，以及進行改建工程等。與此同時，新股東也會再斥資約1.5億至2億英鎊，將卡寧頓訓練中心現代化，望能從基礎上提升「紅魔」戰力，勢令魔迷期待。

滕哈格累領第3面黃牌後，下場超對愛華頓被罰停賽 基斯甸艾歷臣傷出 海倫受傷被換走

滕哈格對愛華頓罰停賽

另外，在對盧頓一戰再度領紅的「紅魔鬼」主帥滕哈格(Ten Hag)，領得今季個人第3面黃牌後，將會在下場(本月26日)對愛華頓的英超被罰停賽，這對今季表現飄忽的「紅魔鬼」而言，將帶來重大考驗。「坦克」對於被罰一事解釋：「有個界外球好明顯是屬於我們，已是第二次了。我就在前面看得很清楚，我表達意見便被罰牌，這種情況你就是要接受，我也一樣。」

丹麥雙星傷出

曼聯今場同時更有丹麥雙星基斯甸艾歷臣(Christian Eriksen)及海倫(Rasmus Hojlund)先後傷出，艾歷臣疑似膝傷復發在半場前被換走，海倫則因肌肉問題尾段被收起；坦哈格指出二人已作初步檢查，但仍要待稍後才知詳細報報告，但相信並非嚴重傷患，不會讓球隊的傷兵問題進一步加劇。

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