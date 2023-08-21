英超｜卡些度地標戰即犯錯輸十二碼 車路士1:3不敵韋斯咸

周日的倫敦打吡，車路士逾2億鎊的一對中場安素費蘭迪斯（Enzo Fernandez）和摩西斯卡些度（Moises Caicedo），一個上半場12碼宴客，另一個入替後在補時犯下天條輸12碼，最終球隊以1:3不敵10人應戰的對手，令普捷天奴上任後在第2輪賽事就錄得首敗。



開波僅7分鐘，韋斯咸的新兵禾特普斯（James Ward-Prowse）就證明身價，在右路開出角球，準繩地落在伏兵遠柱的隊友頭上，助鎚仔幫頂入1:0開紀錄。直到29分鐘，車仔左路底線傳中，韋斯咸解圍不遠，卡尼卓古米卡（Chukwuemeka）在禁區左路搶得皮球，假身拐大位射入，追成1:1。42分鐘，車路士錯失反超前機會，史達寧（Raheem Sterling）直闖禁區被鏟跌，12碼由安素主射，可惜被阿希奧拿撲出。



易邊後53分鐘，韋斯咸發動進攻，雖然車路士阻截了攻勢，但解圍不遠馬上被獲特包斯在後半場看準安東尼奧的位置，精準地傳到他腳下，然後力壓高維大步入禁區，勁射遠柱入網，改寫比數為2:1。67分鐘，替韋斯咸首開紀錄的艾格特因飛鏟尼高拉積遜，2黃1紅離場，而換入天價新防中摩西斯卡些度、馬度亞基及布斯圖的車路士，依然無法把握踢多1人的形勢，扭轉敗局，反而補時階段，「1.15億鎊先生」卡斯度踢跌了倒戈的艾馬遜，柏基達操刀替韋斯咸奠定3:1勝局，贈今季上「車」的普捷天奴首敗。